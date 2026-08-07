Caminhão cai na represa do Vossoroca, às margens da BR-376 no Paraná

Um motorista de caminhão desapareceu após seu caminhão cair dentro da Represa do Vossoroca, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta sexta-feira (7). O acidente aconteceu por volta das 6h10, no quilômetro 652 da BR-376, na pista sentido Santa Catarina.

Segundo as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão trafegava vazio (sem carga) quando saiu da pista e despencou no lago localizado ao lado da rodovia. As circunstâncias que levaram ao acidente ainda serão investigadas.

O motorista ainda não havia sido localizado até a última atualização desta reportagem. O Corpo de Bombeiros mobilizou equipes de resgate e acionou o Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), especializado em ocorrências de busca e salvamento, para auxiliar nas buscas no local.

O acidente também afeta o trânsito na BR-376. De acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul, a faixa da esquerda permanece interditada, enquanto o tráfego segue apenas pela faixa da direita. Apesar da liberação parcial, o fluxo é lento e já provoca cerca de 2 quilômetros de congestionamento.