Trânsito em Curitiba segue com mudanças no Centro e mais três bairros hoje. Siga em tempo real

Quem vai dirigir por Curitiba nesta sexta-feira (7) precisa ficar atento: obras no sistema de transporte e na infraestrutura viária mudaram o trânsito no Centro e em três bairros de Curitiba como Capão Raso, Novo Mundo e Xaxim. Algumas ruas ganharam sentido único definitivo, outras estão com bloqueios parciais, e há trechos com estreitamento de pista. Novas fases das intervenções começam nos próximos dias, o que exige planejamento de rotas alternativas. Confira abaixo as principais mudanças e um mapa interativo com o fluxo em tempo real.

Centro de Curitiba tem intervenções e bloqueios

Na área central, as principais alterações estão ligadas às obras de modernização do corredor do BRT Leste/Oeste e à manutenção do pavimento.

Rua Barão do Rio Branco: O trecho situado entre a Avenida Sete de Setembro e a Avenida Visconde de Guarapuava passou a ter sentido único definitivo de circulação em direção à Visconde de Guarapuava. A mudança permanente busca organizar o fluxo e garantir mais segurança com o avanço do projeto do BRT.

Avenida Presidente Affonso Camargo: A via marginal no sentido bairro registra estreitamento parcial da pista em um trecho de cerca de 700 metros, situado entre o cruzamento com a Rua Mariano Torres e as proximidades do Viaduto Capanema. A intervenção ocorre para a manutenção do asfalto. Já os ônibus biarticulados que seguem no sentido Pinhais e Terminal Centenário voltaram a trafegar pela canaleta exclusiva no trecho após a Rua Mariano Torres, onde o pavimento em concreto foi concluído.

Mudanças de sentido e obras nos bairros

Rua Deputado Waldemiro Pedroso (Capão Raso): O trecho entre a Avenida República Argentina e a Rua Antônio Gasparin passa por obras do Novo Inter 2. O bloqueio parcial iniciado nesta semana segue em vigor até este domingo (9) para serviços de drenagem e instalação de rede de fibra. Durante este período, as entradas e saídas do Terminal Capão Raso funcionam no sistema “pare e siga”. Faltam três dias para o início do bloqueio total do trecho, que ocorrerá entre 10 e 14 de agosto para escavações, instalação de meio-fio e reciclagem do asfalto. O desvio para quem segue pela Avenida República Argentina é a Rua João Bonat; já os motoristas que vêm pela Rua Antônio Gasparin devem usar a Rua Luiz Del Gobbo.

Rua Eloy de Assis Fabris (Novo Mundo): O trecho compreendido entre as ruas das Perdizes e Brasílio Ribas passou a ter sentido único permanente de circulação. A alteração foi implantada para reorganizar o tráfego local.

Rua Batista da Costa (Xaxim): A via apresenta bloqueios parciais e desvios temporários em razão de obras locais de infraestrutura. A previsão é que as intervenções na região durem até 90 dias.

Alterações no transporte coletivo

Em função das readequações viárias ligadas ao corredor do transporte público na região leste, sete linhas de ônibus que operam no Terminal Centenário sofreram alterações definitivas em seus itinerários e nas plataformas de embarque. Os passageiros devem consultar a sinalização instalada no terminal para verificar as novas posições de parada.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.