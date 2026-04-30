Maior churrasco de fogo de chão do mundo neste fim de semana em Cascavel

Neste fim de semana, em celebração ao Dia do Trabalhador, celebrado nesta sexta-feira (1.º de maio), a cidade de Cascavel, oeste do Paraná, recebe a 58.ª edição da Festa do Trabalhador. O evento, que é um dos principais do calendário da região Oeste do Paraná, é reconhecido pelo Guinness World Records como “o maior churrasco de fogo de chão do mundo”.

Neste ano, a estrutura foi ampliada para garantir maior conforto e capacidade, esperando receber cerca de 25 mil pessoas no Seminário Arquidiocesano São José.

Números e Estrutura da Edição 2026

A celebração beneficente, que une gastronomia, espiritualidade e convivência comunitária, apresenta números grandiosos:

20 toneladas de carne: cerca de 3 toneladas a mais em comparação a 2025.

cerca de 3 toneladas a mais em comparação a 2025. 600 costelões: assados simultaneamente em um processo que começa ainda na madrugada.

assados simultaneamente em um processo que começa ainda na madrugada. 3 mil novos lugares: espaço ampliado para o público sentado.

espaço ampliado para o público sentado. Mais de mil voluntários: envolvidos em toda a operação.

Toda a renda arrecadada será revertida para a manutenção da entidade e a formação dos seminaristas.

Tradição e Valorização do Trabalho

O supermercado Festval é um dos patrocinadores do evento. Rubens Beal, diretor da rede em Cascavel, ressalta a importância dessa conexão. “Estar presente em uma celebração como essa é reconhecer a importância das tradições que formam a identidade do Paraná. O alimento tem um papel central nesse encontro. Para o Festval, apoiar iniciativas assim é uma forma concreta de participar da vida das pessoas”, destaca. Beal também lembra do significado coletivo da data, que enaltece os cerca de 8 mil colaboradores da rede supermercadista em todo o estado.

Programação do Evento

A organização do churrasco mobiliza os voluntários com meses de antecedência. No dia da festa, a rotina é intensa:

04h00: Início dos preparativos e posicionamento dos costelões.

Início dos preparativos e posicionamento dos costelões. 05h30: Acendimento do fogo, um dos momentos mais emblemáticos da festa.

Acendimento do fogo, um dos momentos mais emblemáticos da festa. 08h00: Abertura da praça de alimentação com opções de café da manhã.

Abertura da praça de alimentação com opções de café da manhã. 09h00: Tradicional motociata conduzindo a imagem de São José até o seminário.

Tradicional motociata conduzindo a imagem de São José até o seminário. 10h00: Missa em honra a São José Operário.

Missa em honra a São José Operário. 11h00: Início da distribuição do almoço tradicional e atendimento drive-thru.

Início da distribuição do almoço tradicional e atendimento drive-thru. Período da tarde: Apresentações culturais ao vivo.

Novidades no Cardápio e Drive-thru

Nesta edição, o sistema drive-thru foi ampliado e agora oferece costelinhas, trazendo ainda mais praticidade. Outra adição é o Pão de São José, composto por pão tostado, molho especial e carne bovina picada, preparado no próprio seminário.

Festa do Costelão de Cascavel – o maior churrasco do mundo

Os ingressos para o evento — com opções de costelão inteiro, combos e porções individuais — estão à venda de forma on-line e em pontos físicos de Cascavel.

Site para compra: festadocostelao.com.br

festadocostelao.com.br Telefone: (45) 9 9814-9160