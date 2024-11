Lotofácil 3244 premia aposta do Paraná com mais de R$ 1 milhão

Uma aposta paranaense cravou as 15 dezenas da Lotofácil 3244, sorteada na noite desta quarta-feira (13). No geral, outras três apostas no Brasil também acertaram todos os números e vão dividir um prêmio total de R$ 4,3 milhões.

Resultado Lotofácil 3244: 01-02-03-04-06-07-09-10-12-14-15-16-17-19-25.

Cada aposta vencedora faturou o prêmio de R$ 1.032.434,51. No Paraná, o bilhete foi feito pela internet em Foz do Iguaçu, na região oeste.

O próximo concurso será na quinta-feira (14), com prêmio estimado de R$ 1,7 milhão.



Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio SALVADOR/BA LOTERIA CRUZEIRO DA SORTE LTDA 15 Não Simples 1 R$1.032.434,51 FOZ DO IGUACU/PR SILCE 16 Não Simples 1 R$1.032.434,51 RIBEIRAO PIRES/SP LOTERICA SANDER LTDA. ME 15 Não Simples 1 R$1.032.434,51 COMBINADO/TO TEIXEIRA E MENEZES LTDA ME 17 Não Bolão 16 R$1.032.434,40

Lotofácil: Como jogar e concorrer a prêmios milionários?

Para fazer a aposta na Lotofácil, a pessoa registra o jogo até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa, ou seja, 19h do dia do sorteio. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta custa R$ 3.