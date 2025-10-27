Visita especial

Lobo-guará é flagrado passeando no Parque Vila Velha; assista

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 27/10/25 17h26

Um lobo-guará foi flagrado caminhando tranquilamente pelo Parque Vila Velha, em Ponta Grossa, na tarde desta segunda-feira (27/10). O registro do animal aconteceu no início da trilha dos arenitos, quando uma colaboradora do parque o avistou.

O lobo-guará, espécie que figura na lista de animais ameaçados de extinção, já foi observado outras vezes na região dos Campos Gerais. O parque, por ser uma área de preservação ambiental, funciona como importante refúgio para esta e outras espécies da fauna brasileira.

Assista:

“Os lobos-guarás têm um perfil tímido, nada agressivo e não atacam seres humanos. O comportamento deles, quando na presença de pessoas, é fugir e se esconder. A orientação para quando alguém encontrar este animal no parque é manter a calma e avisar nossos colaboradores”, afirma o Gestor do Parque, Leandro Ribas.

Situação da espécie no Brasil

A presença do lobo-guará na lista de espécies vulneráveis do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) confirma seu status de risco de extinção. Atualmente, estima-se que a população dessa espécie no Brasil esteja em torno de 14 mil indivíduos.

