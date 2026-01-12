Litoral do Paraná recebe primeiro show internacional gratuito nesta semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Entrando na segunda semana de programações do Verão Maior Paraná, o litoral recebe uma atração internacional pela primeira vez: o grupo Gipsy Kings by Andre Reyes se apresenta em Matinhos na sexta-feira (16/01), prometendo transformar a orla em uma gigantesca pista de dança sob o céu aberto.

O grupo carrega uma trajetória importante, com mais de 25 milhões de álbuns vendidos mundialmente e um Grammy conquistado em 2014, além de diversas outras indicações ao prestigiado prêmio. Formado por músicos de origem espanhola e estabelecido no sul da França, o Gipsy Kings by Andre Reyes é reconhecido por canções que atravessam gerações, embaladas por ritmos que misturam flamenco, influências latinas e pop.

O som característico do conjunto mescla guitarras flamencas velozes, palmas e percussão, criando melodias leves e dançantes. A base da rumba flamenca, marcada por referências caribenhas e cubanas, tornou o estilo mais acessível ao grande público, sem jamais perder a identidade cultural que remete às raízes do povo cigano espanhol.

Além do show em Matinhos, o Verão Maior Paraná ainda receberá outra atração internacional nesta temporada. A banda jamaicana Inner Circle, referência mundial do reggae, subirá ao palco no dia 31 de janeiro.

Programação da segunda semana do Verão Maior Paraná

Antes da noite internacional, o segundo fim de semana começa na quinta-feira (15/01) com apresentações que prometem emocionar os veranistas. Em Matinhos, o Roupa Nova abre a programação com clássicos românticos que marcaram gerações.

No sábado, também em Matinhos, o sertanejo ganha espaço com Edson & Hudson, que se apresentam pela primeira vez no festival, seguidos por Eduardo Costa, presença já tradicional no Verão Maior Paraná e que retorna pelo terceiro ano consecutivo.

Pontal do Paraná será palco de dois nomes que agitam o cenário atual na sexta-feira. Gustavo Mioto volta ao festival depois de uma apresentação para 79 mil pessoas na edição passada, e Jiraya Uai promete repetir o sucesso do primeiro fim de semana, quando junto da dupla Zé Neto & Cristiano levou 167 mil pessoas à Matinhos com um show que mistura sertanejo, eletrofunk e performances coreografadas.

No sábado, em Pontal do Paraná, o pagode romântico de Dilsinho embala os veranistas, seguido pela dupla revelação da música sertaneja Luiz Cláudio e Giuliano. Confira a programação completa.