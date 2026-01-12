O Agente Secreto e Wagner Moura fazem história ao levar dois prêmios no Globo de Ouro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O filme O Agente Secreto venceu, na noite deste domingo (11/1), o Globo de Ouro na categoria Melhor Filme em Língua Não Inglesa. A última vitória brasileira nessa categoria havia ocorrido em 1999, quando Central do Brasil levou a estatueta.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa disputava o prêmio com produções de cinco países: Valor Sentimental (Noruega), Sirât (Espanha), A Única Saída (Coreia do Sul), A Voz de Hind Rajab (Tunísia) e Foi Apenas um Acidente (França).

Ao subir ao palco para receber o prêmio, o diretor celebrou o momento do cinema brasileiro e destacou a importância da produção autoral. “Dedico este filme aos jovens cineastas. Este é um momento muito importante na história para se fazer filmes, aqui nos Estados Unidos, no Brasil”, afirmou.

O último filme brasileiro a vencer na categoria foi Central do Brasil, de Walter Salles. Foto: Reprodução/Instagram.

A noite foi ainda mais histórica para o país com a vitória de Wagner Moura, que conquistou o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama. Ele se tornou o primeiro ator brasileiro a vencer a categoria. No ano anterior, Fernanda Torres havia sido a primeira brasileira premiada em uma categoria de atuação na cerimônia.

Além das vitórias, O Agente Secreto também concorreu ao prêmio de Melhor Filme de Drama, vencido por Hamnet, dirigido por Chloé Zhao. Mesmo sem levar essa estatueta, o longa brasileiro terminou a cerimônia como um dos mais premiados da noite, ficando atrás apenas de Uma Batalha Após a Outra.

A conquista no Globo de Ouro coroou um percurso internacional que começou no Festival de Cannes, onde o filme estreou na competição oficial pela Palma de Ouro. Com o reconhecimento crescente, a expectativa agora se volta para o Oscar, que deve anunciar seus indicados no próximo dia 22 de janeiro.