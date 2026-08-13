LG inaugura fábrica na RMC e transforma Paraná em centro de exportações para a América Latina

A LG Electronics inaugurou oficialmente, nesta quinta-feira (13), sua nova fábrica de geladeiras em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A abertura vem acompanhada de um dado relevante: a partir de 2027, o complexo paranaense vai começar a exportar geladeiras para outros países da América Latina. A informação foi confirmada à Tribuna do Paraná por Ana Pinto, diretora de marketing da LG Brasil.

“A gente vai começar agora com produção para atender demanda local, mas a partir do ano que vem a gente já começa a exportar para a América Latina. O Brasil vai ser o hub realmente de exportação, principalmente para a América do Sul”, explicou a executiva.

Até então, todas as geladeiras vendidas pela LG no Brasil eram importadas de outras fábricas da marca ao redor do mundo. Segundo Ana, a maior parte vinha da Coreia do Sul, mas também havia produção vinda do México. Com a nova planta paranaense em operação, a lógica se inverte: o Paraná passa a abastecer o mercado brasileiro e, em breve, também os países vizinhos.

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Fornecedores locais e possível chegada de novas fábricas

Outra novidade revelada com exclusividade à reportagem é que a LG já trabalha para atrair fornecedores para a região de Fazenda Rio Grande. Hoje, parte das peças usadas na fábrica ainda vem de fora do país, mas a empresa quer mudar esse cenário.

“A gente está montando toda uma estrutura para ter fornecedores na região, para que a gente consiga acelerar ainda mais o processo de produção”, afirmou a diretora de marketing.

Questionada se isso pode significar a chegada de parceiros coreanos ao Paraná, ela confirmou que o tema está em discussão, embora ainda sem detalhes fechados. “Isso está sendo conversado. Eu não consigo te precisar mais informações sobre isso, mas a gente está vendo diversas possibilidades para acelerar essa produção”, disse.

Esse tipo de movimento já tem precedente na história recente da fábrica: o próprio governador Ratinho Junior afirmou, durante a cerimônia de inauguração, acreditar que outras unidades da LG devem chegar ao Paraná com novos produtos.

Veja imagens da inauguração da fábrica de geladeiras da LG:

Fábrica da LG, em Fazenda Rio Grande, inaugurada nesta quinta-feira (13/08), deve exportar geladeiras para toda a América Latina a partir de 2027. (Foto: Giselle Ulbrich) Primeira geladeira produzida na nova planta da LG, no Paraná, foi a linha Duplex B472, já disponível para o mercado nacional. (Foto: Giselle Ulbrich) LG investiu R$ 1,5 bilhão na nova planta em Fazenda Rio Grande, que deve gerar mais de 500 empregos diretos. (Foto: Giselle Ulbrich) LG deve iniciar a exportação de geladeiras para a América Latina no início de 2027. (Foto: Giselle Ulbrich) O primeiro modelo produzido na planta da LG no Paraná é a linha Duplex B472. (Foto: Giselle Ulbrich)

A fábrica que já nasce grande

A nova planta recebeu investimento de R$ 1,5 bilhão e ocupa uma área total de 770 mil metros quadrados, com 70 mil metros quadrados de área construída. Em ritmo máximo, a linha de produção consegue liberar uma geladeira a cada 14 segundos, o equivalente a mais de 230 unidades por hora. A capacidade instalada ultrapassa 600 mil geladeiras por ano, mesmo operando, por enquanto, em apenas um turno. Apesar da inauguração oficial nesta quinta-feira, a planta já estava em operação desde junho.

Os produtos passam por diversos testes de qualidade na fábrica, como resistência a temperaturas extremas (de -30ºC a 50ºC), testes de abertura e fechamento de portas (estima-se que uma geladeira seja aberta cerca de 27 vezes num só dia em casa), peso nas prateleiras e até mesmo de impactos no transporte até a casa do consumidor. A fábrica ainda tem um depósito com capacidade de armazenar 20 mil geladeiras prontas e 30 mil componentes de fabricação. Segundo a companhia, a nova fábrica vai permitir reduzir em 80% o tempo de entrega das geladeiras.

Ao todo, a unidade deve gerar 500 empregos diretos e indiretos. É a segunda fábrica da LG no Brasil. A primeira, em Manaus, opera há quase 30 anos e é responsável pela produção de TVs, monitores e equipamentos de climatização.

Durante a cerimônia, o governador Ratinho Junior destacou o momento econômico do estado. Segundo ele, o Paraná foi o estado que mais recebeu investimentos em eletroeletrônicos no Brasil nos últimos 15 anos, somando a chegada da LG à fábrica da Electrolux, inaugurada meses atrás. “Nós trocamos impostos por emprego. Criamos um ambiente de paz política, e isso ajuda a atrair investimentos”, afirmou.

Geladeira “brasileira, do jeito que deve ser”

O primeiro modelo produzido na planta paranaense é a linha Duplex B472, já disponível para o mercado nacional. A geladeira foi desenvolvida com tecnologia bivolt, painel digital ampliado e recursos como Wi-Fi integrado e sistema de resfriamento uniforme. Essas funções antes eram restritas a modelos mais caros da marca.

Para chegar a esse projeto, a LG montou uma equipe local de Pesquisa & Desenvolvimento com cerca de 40 profissionais, que visitou casas em todas as regiões do Brasil antes de definir o design do produto. A equipe observou desde a forma como as famílias organizam potes na porta da geladeira até dificuldades práticas, como o tamanho de portas e elevadores para o transporte do eletrodoméstico até dentro de casa.

O resultado dessa pesquisa deu origem à nova campanha de posicionamento da marca no país: “Brasileira, do jeito que deve ser” . É um símbolo, conforme a empresa, da mudança de fase que a LG vive no Brasil, 30 anos depois da chegada ao país.