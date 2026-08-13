Catupiry compra operação de gigante dos laticínios e assume fábrica no Paraná

A empresa mineira de laticínios Catupiry recebeu o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para avançar na aquisição das operações da Leprino Foods no Brasil. A compra envolve a Lactojara Laticínios e inclui uma fábrica no Paraná, além de estruturas de captação de leite em diferentes regiões do estado.

A Lactojara é a operação brasileira da americana Leprino Foods, gigante global especializada na produção de muçarela e ingredientes lácteos para o mercado de food service. No país, a empresa detém marcas como Bacio, Pic-Nic e Pizza Cheese, além de linhas de queijos e insumos voltadas ao mercado profissional.

Anunciada em junho, a transação dependia da autorização do órgão regulador para prosseguir. Procurada pela Tribuna do Paraná, a Catupiry informou que, neste momento, não pretende divulgar o valor da transação, os detalhes operacionais ou como ficará a integração dos negócios.

O que a Catupiry passa a controlar no Paraná

Em solo paranaense, a estrutura adquirida engloba uma fábrica em Tapejara, no Noroeste do estado, e dois postos de captação de leite: um em Guaraniaçu, no Oeste, e outro em Santa Maria do Oeste, no Centro-Sul.

Além da infraestrutura física, a operação traz consigo uma ampla cadeia de fornecedores locais. Conforme a Leprino, a marca trabalha com produtores das principais bacias leiteiras do Paraná e mantém um programa de pagamento por qualidade da matéria-prima. Com isso, o movimento da Catupiry vai além da incorporação de um parque fabril, garantindo relacionamento direto com a cadeia produtiva em todo o estado.

Primeira aquisição em 115 anos de história

O negócio é histórico para a Catupiry. Ao completar 115 anos em 2026, esta será a primeira aquisição empresarial da companhia em mais de um século de existência. Com faturamento anual superior a R$ 1 bilhão e portfólio de mais de 130 produtos, a empresa busca reforçar sua capacidade produtiva.

Quando anunciou a transação, a diretoria da Catupiry destacou que o objetivo da compra é acelerar o crescimento em categorias de maior valor agregado, principalmente no mercado de alimentação profissional.

O que muda agora?

Por enquanto, não há detalhes públicos sobre alterações na rotina da fábrica de Tapejara, nos postos de captação ou no quadro de funcionários. Também não foram divulgadas informações sobre novos investimentos, ampliação de capacidade ou mudanças no catálogo de produtos.

A Catupiry informou à reportagem que pretende divulgar mais informações ao longo dos próximos meses, conforme forem definidos os detalhes da nova etapa do negócio.