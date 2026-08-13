Orquestra em Curitiba oferece 10 bolsas de R$ 3 mil para músicos jovens

Curitiba acaba de ganhar um projeto inédito voltado à formação de novos talentos: a Orquestra Jovem de Música Brasileira (OJMB). Idealizada pelo músico e arranjador João Egashira, um dos curadores da Oficina de Música de Curitiba, a iniciativa abriu o primeiro edital para selecionar dez instrumentistas de até 22 anos. Os aprovados participarão de uma imersão artística com prática orquestral, gestão de carreira, apresentações gratuitas e um concerto de encerramento ao lado do cantor Ayrton Montarroyos.

A iniciativa oferece bolsas de estudo e propõe uma formação que vai além da técnica, preparando os jovens para os desafios do mercado profissional. Podem se inscrever candidatos com domínio técnico de seus instrumentos, idade máxima de 22 anos e que estejam em formação musical. A seleção será feita por análise de vídeo, currículo e entrevista presencial. Os dez selecionados receberão uma bolsa de R$ 3 mil, paga em três parcelas ao longo do projeto.

Durante cerca de três meses, os bolsistas participarão de ensaios no Conservatório de MPB de Curitiba, concertos, workshops e ações de contrapartida social. O cronograma inclui ainda um curso de gestão de carreira conduzido pela estrategista musical Patrícia Vaz, abordando planejamento profissional, posicionamento artístico, redes sociais e geração de renda.

Para João Egashira, a experiência de integrar uma orquestra desse tipo é rara na trajetória de um jovem músico. “O ambiente favorece que o músico não só aperfeiçoe sua técnica de tocar, mas também a sua escuta, a construir um repertório coletivamente, a compreender o papel do seu instrumento dentro do conjunto e a desenvolver disciplina, responsabilidade e respeito pelo outro”, afirma.

O repertório trará obras de compositores brasileiros, com espaço garantido para nomes da cena local curitibana. A instrumentação reflete a diversidade do país, contando com rabeca, pífano, viola caipira, cavaquinho, bandolim, acordeom e violão de sete cordas — formando um mosaico das diferentes tradições musicais nacionais.

Orquestra Jovem de Música Brasileira fará apresentações

Ao fim da formação, os dez instrumentistas subirão ao palco ao lado do cantor Ayrton Montarroyos, revelado no The Voice Brasil e hoje um dos nomes em ascensão da nova geração da MPB. “Cantar acompanhado por uma orquestra de jovens músicos é sempre uma experiência muito emocionante, porque existe uma energia e uma entrega muito especiais”, diz o cantor.

Além da apresentação final, os participantes se apresentarão gratuitamente em escolas públicas e outros espaços da cidade, além de ministrar oficinas para estudantes do programa municipal de Curitiba, o MusicaR.

+ Leia mais Feira de negócios e empreendedores acontece no Parque Barigui

O projeto é realizado com recursos do Programa de Apoio, Fomento e Incentivo à Cultura de Curitiba, da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal, com patrocínio do Grupo Positivo.

Serviço

Informações e edital: shre.ink/regulamento-ojmb

Projeto: Orquestra Jovem de Música Brasileira (OJMB)

Inscrições: De 31 de agosto até 2 de outubro de 2026

Público-alvo: Músicos de até 22 anos com formação musical em andamento

Vagas: 10 instrumentistas (bolsa de R$ 3 mil)

Resultado da 1ª fase: 9 de outubro

Entrevistas presenciais: 13 de outubro