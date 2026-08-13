Onça-pintada e filhote são flagrados brincando em Parque Nacional do Iguaçu; assista

Uma câmera de monitoramento do Parque Nacional do Iguaçu, no lado argentino, flagrou uma onça-pintada brincando com seu filhote. As imagens foram compartilhadas pelo Proyecto Yaguareté nesta terça-feira (11). A onça Aperú, identificada pela primeira vez em 2016 e monitorada pelo projeto desde então, está em sua segunda ninhada.

Nas imagens, a mãe se aproxima do filhote, que rola no chão. Em seguida, a pequena onça começa a brincar com a mãe, pulando e chamando sua atenção. O vídeo termina com a fêmea acariciando o filhote, antes de os dois permanecerem deitados juntos.

Confira abaixo as imagens do momento:

O ambientalista argentino Luis Martínez explicou, nas redes sociais, que o momento registrado pelas câmeras mostra um comportamento importante para o desenvolvimento dos animais, que aprendem e começam a reconhecer o território onde vivem. Em média, as onças-pintadas permanecem com as mães entre 18 e 24 meses.

“Este registro não é apenas uma imagem bonita. É um sinal de esperança. É uma demonstração de que, quando protegemos as florestas e os territórios de que depende esta espécie, estamos também protegendo a possibilidade de novas gerações crescerem em liberdade”, escreveu.

Onças quase foram extintas na região

Há cerca de 35 anos, a população de onças-pintadas na região era estimada entre 400 e 800 animais. Porém, ao final da década de 1990, o abate, a caça e a perda de habitat provocaram um drástico declínio. No Parque Nacional do Iguaçu, em 2009, a espécie esteve à beira da extinção.

No ano seguinte, os projetos de conservação foram retomados. Um acordo de cooperação internacional com pesquisadores argentinos do Proyecto Yaguareté uniu esforços para a pesquisa e a conservação da espécie, com o objetivo de traçar um panorama conjunto da população de onças na Mata Atlântica compartilhada por Brasil e Argentina.

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Como parte de um mesmo território natural, os projetos de monitoramento são desenvolvidos integradamente nos dois países. No Brasil, o Projeto Onças do Iguaçu acompanha uma população estimada em 42 animais. Considerando todo o Corredor Verde, que abrange áreas brasileiras e argentinas, a população atual é estimada em 105 indivíduos.

Em 2025, os projetos registraram um marco na conservação da espécie: 10 filhotes de onça-pintada foram identificados no Parque Nacional do Iguaçu, um recorde histórico para a unidade de conservação.