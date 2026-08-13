Calor volta ao Paraná e traz alerta de tempestade severa com granizo nesta quinta

O calor volta com força ao Paraná nesta quinta-feira (13) e traz junto um alerta: a combinação de temperaturas elevadas, com ar quente e úmido vindo do Norte do país, cria condições para tempestades severas na metade sul do estado, incluindo Curitiba e região metropolitana. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta amarelo de perigo potencial, prevendo chuvas de até 50 mm, rajadas de vento de 60 km/h e queda de granizo. Em Curitiba, a quinta-feira tem variação térmica relevante, com 10 mm de chuva acumulada e risco de pancadas fortes à tarde.

O aquecimento ganha força em todo o território paranaense, superando os 25 °C em todas as regiões e atingindo marcas superiores a 30 °C no Noroeste. O calor atua integrado ao ingresso de ar quente e úmido vindo do Norte do país, favorecido pela formação de uma área de baixa pressão sobre o Sul da Região Sul. Esse panorama reativa a instabilidade no estado, concentrando pancadas isoladas com descargas elétricas principalmente na metade sul.

A partir da tarde, áreas do Oeste, Sudoeste, Centro-Sul, Sudeste e Leste paranaense podem registrar tempestades intensas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para tempestades na metade sul do Paraná, válido ao longo de todo o dia 13 de agosto. O aviso prevê volumes de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, rajadas de vento entre 40 e 60 km/h e queda de granizo, com baixo risco para alagamentos, corte de energia elétrica, queda de galhos e estragos em plantações.

A madrugada começou com estabilidade e sem registros de precipitação pelo radar do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), com áreas instáveis contidas no Rio Grande do Sul. O frio predominou na madrugada do Centro-Sul, Campos Gerais e Leste, com temperaturas mais baixas.

Em Curitiba, o dia tem previsão de 10 mm de chuva, com termômetros oscilando entre a mínima de 15 ºC e a máxima de 26 ºC.

Instabilidade ganha força no fim da semana

As condições de tempo severo continuam na sexta-feira (14) no estado, sustentando altos índices de instabilidade. A ocorrência de pancadas isoladas de chuva, tempestades com queda de granizo e incidência de raios ganha frequência no Paraná, principalmente nas faixas central e sul. No Norte paranaense, as máximas voltam a superar os 30 °C à tarde.

Para a sexta-feira, vigora um novo alerta amarelo do Inmet apontando acumulados de até 50 mm/dia, ventos intensos de até 60 km/h e precipitação de granizo. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros orientam a população a não se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, evitar o estacionamento de veículos perto de torres de transmissão ou placas de propaganda e manter aparelhos eletrônicos fora da tomada.

Na capital paranaense, a sexta-feira (14) acumula 22 mm de chuva, mantendo temperaturas entre 14 ºC e 20 ºC. O sábado (15) registra chuva de 13 mm, com variação entre 13 ºC e 23 ºC, enquanto o domingo (16) limpa, sem previsão de chuva e com máxima alcançando os 25 ºC.