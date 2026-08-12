Paraná terá “calorão” após sequência de frio e chuva; veja quando

Em uma sequência de dias frios e chuvosos, a previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que o Paraná voltará a ter dias de tempo estável e ensolarado a partir de domingo (16). Antes do alívio, porém, uma nova rodada de chuvas provocada por instabilidades deve começar nesta quinta-feira (13).

Segundo o Simepar, as temperaturas já sobem na quinta-feira, principalmente nas regiões Noroeste do estado. O aumento ocorre devido à entrada de ar quente e úmido vindo do Norte do país, favorecida pela formação de uma área de baixa pressão no Sul.

À medida que esse sistema avança, as chuvas retornam ao Sudoeste do Paraná e podem provocar tempestades nas cidades próximas à divisa com Santa Catarina. As instabilidades devem permanecer até domingo (16), quando o sistema se desloca em direção ao Rio Grande do Sul.

No fim de semana, apesar da previsão de chuvas fracas nos Campos Gerais e no Leste do estado, as temperaturas voltam a subir. Em Curitiba, a mínima deve chegar a 14 ºC no domingo, enquanto a máxima pode alcançar 24 ºC. No Norte, cidades como Maringá podem registrar temperaturas próximas dos 30 ºC.

Na segunda-feira (17), a máxima pode chegar a 33 ºC em Paranavaí, também na região Norte. As menores temperaturas máximas devem ocorrer no Litoral, que permanece com o céu encoberto. Em Paranaguá, os termômetros podem chegar a 24 ºC, enquanto Curitiba pode registrar até 28 ºC.

Uma nova mudança no tempo deve ocorrer na próxima quarta-feira (19), quando o Paraná volta a ficar sob maior cobertura de nuvens. Para agosto, a previsão do Simepar indica chuvas acima da média no estado, enquanto as temperaturas devem permanecer dentro do padrão esperado para o período.