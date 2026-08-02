Agosto terá mais chuva e menos calor no Paraná com avanço do El Niño

O El Niño ganha força em agosto e deve deixar o mês mais chuvoso no Paraná, com aumento da nebulosidade e temperaturas mínimas acima da média histórica. A previsão é do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que também indica máximas ligeiramente mais baixas em razão da maior frequência de dias nublados e da passagem de frentes frias.

Embora o inverno comece a perder intensidade na segunda metade da estação, a chegada de massas de ar polar ainda não está descartada. Por isso, cidades da metade Sul do estado podem registrar novos episódios de geada ao longo do mês.

Já as primeiras chuvas mais intensas de agosto devem ocorrer já neste domingo (2), com o avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil. Inicialmente, as precipitações atingem as regiões próximas à divisa com Santa Catarina e, na sequência, avançam para as demais áreas do Paraná.

No Norte e no Noroeste, agosto continua sendo um dos meses mais secos do ano. Nessas regiões, especialmente no extremo Norte, a média histórica de chuva costuma ficar abaixo dos 50 milímetros. Nas demais áreas do estado, os volumes variam entre 50 mm e 75 mm.

Apesar dessas médias, o Simepar alerta que episódios de chuva forte podem concentrar, em poucos dias, volumes superiores ao esperado para boa parte do mês. As maiores precipitações tendem a ocorrer no Oeste, Sudoeste e Sul do Paraná, especialmente nas áreas próximas às fronteiras com Santa Catarina, Argentina e Paraguai.

Historicamente, o Sudoeste e o Sul registram os maiores acumulados de chuva em agosto, entre 100 mm e 125 mm. No Centro-Sul, Oeste, parte da Região Metropolitana de Curitiba e do Litoral, os volumes costumam variar entre 75 mm e 100 mm.

Temperaturas mínimas ficam mais altas

Outro destaque da previsão para agosto é o comportamento das temperaturas. Embora a média mensal permaneça próxima do padrão, as mínimas devem ficar acima do normal, enquanto as máximas tendem a permanecer ligeiramente abaixo da média. Esse cenário é consequência da maior cobertura de nuvens e da frequência mais elevada de dias chuvosos.

As menores temperaturas médias continuam concentradas no Sul do estado, no Centro-Sul, na porção sul dos Campos Gerais e no oeste da Região Metropolitana de Curitiba, onde as mínimas históricas variam entre 8°C e 10°C. No Sudoeste, no norte dos Campos Gerais e no restante da Região Metropolitana, as mínimas costumam oscilar entre 10°C e 12°C.

Já as temperaturas máximas seguem o padrão de aquecimento em direção ao Norte do estado. Enquanto o Centro-Sul registra médias entre 20°C e 22°C, o Norte e o Noroeste costumam alcançar máximas entre 26°C e 28°C durante agosto. A temperatura média diária permanece mais baixa no Centro-Sul e na Região Metropolitana de Curitiba, variando entre 12°C e 14°C.