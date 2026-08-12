Eclipse solar total acontece hoje, mas Brasil fica de fora: veja como acompanhar ao vivo

O eclipse solar total que acontece hoje, 12 de agosto, não será visível do Brasil, nem mesmo parcialmente. A sombra da Lua estará voltada para o Hemisfério Norte, cobrindo regiões da Rússia, Groenlândia, Islândia, Espanha e Portugal. Mas os brasileiros poderão acompanhar o fenômeno pela transmissão ao vivo do Observatório Nacional, que começa às 12h no YouTube. A live terá a participação de astrônomos de todo o país e da organização internacional Time And Date, com condução da Dra. Josina Nascimento, do ON.

O Observatório Nacional (ON/MCTI) promove a transmissão ao vivo do evento a partir das 12h (horário de Brasília) em seu canal no YouTube. A live é realizada em parceria com astrônomos amadores, profissionais e com a organização internacional Time And Date. O evento virtual terá a condução da Dra. Josina Nascimento, gestora da Divisão de Comunicação e Popularização da Ciência do ON, acompanhada por especialistas de diversas regiões do país.

Como olhar para o Sol com segurança em qualquer dia do ano

Apesar da invisibilidade do eclipse no país, o Observatório Nacional aproveita a oportunidade para orientar a população sobre como observar o Sol com segurança. A astrônoma do ON alerta que a observação solar nunca deve ser feita a olho nu ou com o uso de óculos escuros, chapas de raio X e filmes fotográficos, sob risco de danos permanentes à retina.

A recomendação oficial é utilizar o filtro de soldador número 14, um item acessível encontrado em lojas de materiais de construção e ferragens. Para o uso correto do equipamento, o vidro deve ser posicionado diante dos olhos. O tempo limite de observação contínua é de 30 segundos, exigindo uma pausa de três minutos de descanso para a visão antes de olhar novamente.

Próximos eclipses solares no radar

Fenômenos astronômicos desse tipo ocorrem, em média, uma vez ao ano no planeta, mas atingem faixas bastante restritas da Terra:

6 de fevereiro de 2027: Eclipse anular com faixa principal sobre o mar, tangenciando o litoral leste do Rio de Janeiro. Será visto como parcial na maior parte do Brasil.

Eclipse anular com faixa principal sobre o mar, tangenciando o litoral leste do Rio de Janeiro. Será visto como parcial na maior parte do Brasil. 2 de agosto de 2027: Eclipse solar total cruzando o sul da Espanha, norte da África e Arábia Saudita, com duração prolongada de 6 minutos e 23 segundos.

Eclipse solar total cruzando o sul da Espanha, norte da África e Arábia Saudita, com duração prolongada de 6 minutos e 23 segundos. 12 de agosto de 2045: Próximo eclipse solar total visível no Brasil, com faixa de totalidade cruzando estados do Norte e Nordeste.