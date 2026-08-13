Feira de negócios

Feira de negócios e empreendedores acontece no Parque Barigui

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Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 13/08/26 12h44
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Feira de negócios acontece neste final de semana no Barigui. Foto: Divulgação / Viacredi

O Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, recebe neste final de semana (sábado e domingo) a segunda edição da Feira do Negócio Local, em Curitiba. Com entrada gratuita, o evento vai reunir 170 empreendedores de diversos setores, além de atrações culturais, oficinas, atividades e até praça de alimentação.

O Sebrae estará presente com mentorias para empresários, e também haverá atendimento na Praça do Empreendedor. O Sistema Nacional de Emprego (Sine) também estará com seu ônibus, para cadastro de currículos e divulgação de vagas.

No ano passado, o evento teve 66 expositores, marcando um crescimento anual de 158% em 2026. A gerente de comunicação, marketing e experiência da Viacredi, Luciana Tridapalli, afirma que o objetivo é aproximar os consumidores e os comerciantes locais.

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Apesar de ser a segunda vez da feira em Curitiba, já aconteceram quatro eventos no Paraná. O evento foi criado em 2009 e já passou também por cidades de Santa Catarina. De acordo com os números da Viacredi, desde então 6 mil expositores e 500 mil visitantes passaram pelo evento. A cooperativa de crédito tem cerca de 1 milhão de associados no Paraná e em Santa Catarina.

Programação

O palco principal receberá atrações de música, teatro, circo, corais e orquestras. No sábado, a dupla sertaneja Marjourie e Mell será o destaque. No domingo, a banda DeLorean vai interpretar clássicos do pop rock internacional.

15 de agosto (sábado)

  • 9h – Yoga no Parque
  • 10h – Abertura
  • 11h – Banda: ONG Minha Vida Mudou
  • 11h15 – Coral: ONG Minha Vida Mudou
  • 11h45 – Grupo de dança – Associação Beneficente Dikaion
  • 12h – Orquestra – Associação Beneficente Dikaion
  • 12h40 – Acústico Ratimbanda
  • 14h – Oficinas de artesanato e maquiagem
  • 14h20 – Orquestra – Instituto Incanto
  • 14h50 – Coral – Instituto Incanto
  • 15h20 – Teatro – Instituto Incanto
  • 16h – Dança – Instituto Incanto
  • 16h20 – Circo – Instituto Incanto
  • 16h40 – Capoeira – Instituto Incanto
  • 17h20 – Marjourie e Mell 19h30 – Encerramento

16 de agosto, domingo

  • 8h30 – Passeio ciclístico pelos principais pontos turísticos da região
  • 10h15 – Bike de Roda
  • 11h10 – Coral: Educação Adventista
  • 12h – Banda do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná
  • 14h20 – Ginástica Rítmica: Educação Adventista
  • 15h – Show Nacional: Nosso Amiguinho
  • 16h30 – Banda Delorean
  • 18h – Encerramento
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