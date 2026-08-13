O que fazer em Curitiba hoje? PC Silva, comédia stand-up e mais 13 opções culturais

Curitiba tem programação cultural diversificada nesta quinta-feira (13 de agosto), com opções que vão de shows e samba gratuito a teatro, stand-up e estreias no cinema. O destaque é o cantor PC Silva, que apresenta a turnê “Eu Vou Ganhar o Mundo” no Teatro do Paiol antes de embarcar para a Europa. A agenda inclui ainda roda de samba gratuita no Conservatório de MPB, peças sobre autismo, comédia no Fanny e o lançamento nacional do filme “Colegas e o herdeiro”.

Confira os principais eventos programados para hoje em Curitiba:

Shows e música ao vivo

Turnê “Eu vou ganhar o mundo” — PC Silva: O cantor e compositor comemora quase 10 anos de carreira com um show repleto de brasilidade no Teatro do Paiol (Praça Guido Viaro, s/n – Prado Velho). A apresentação começa às 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 25,00 (mais taxas) e estão à venda na plataforma Sympla.

O cantor e compositor comemora quase 10 anos de carreira com um show repleto de brasilidade no Teatro do Paiol (Praça Guido Viaro, s/n – Prado Velho). A apresentação começa às 20h. Os ingressos custam a partir de R$ 25,00 (mais taxas) e estão à venda na plataforma Sympla. Roda de samba convida Fábio Silva: O Conservatório de Música Popular Brasileira de Curitiba (Rua Mateus Leme, 66 – São Francisco) recebe o sambista Fábio Silva para comandar uma roda clássica e aberta ao público. O evento começa às 19h com entrada gratuita.

O Conservatório de Música Popular Brasileira de Curitiba (Rua Mateus Leme, 66 – São Francisco) recebe o sambista Fábio Silva para comandar uma roda clássica e aberta ao público. O evento começa às 19h com entrada gratuita. Experiência música e natureza: O Parque Jaime Lerner / Ópera de Arame (Rua João Gava, 920 – Abranches) oferece visitação ao ar livre para contemplação da estrutura e dos mirantes. O local funciona durante o dia com entrada gratuita após as 18h. Para os demais horários, os ingressos custam R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada) pelo Disk Ingressos.

Teatro e stand-up comedy

“Rebobinando — Uma peça quatro histórias”: A produção aborda a temática do autismo por meio de relatos autobiográficos das atrizes Kely Varela, Alea Reis, Giovana de Salles e Suelen Oliveira. O espetáculo ocorre no Auditório Glauco Flores de Sá Brito (Miniauditório do Teatro Guaíra, na Rua Amintas de Barros, 70 – Centro), às 19h30. Ingressos a R$ 15,00 (inteira) e R$ 7,50 (meia-entrada) no Disk Ingressos ou na bilheteria do teatro.

A produção aborda a temática do autismo por meio de relatos autobiográficos das atrizes Kely Varela, Alea Reis, Giovana de Salles e Suelen Oliveira. O espetáculo ocorre no Auditório Glauco Flores de Sá Brito (Miniauditório do Teatro Guaíra, na Rua Amintas de Barros, 70 – Centro), às 19h30. Ingressos a R$ 15,00 (inteira) e R$ 7,50 (meia-entrada) no Disk Ingressos ou na bilheteria do teatro. Stand-up Comedy – 3000 Calorias de Humor: Noite de comédia no Kana Kayana Bar (Rua Maestro Francisco Antonello, 2427 – Fanny) com humoristas locais e nacionais. Abertura da casa às 18h e início do show às 20h. Classificação: 16 anos. Ingressos no Disk Ingressos.

Cinema e mostras

Estreia Nacional – “Colegas e o herdeiro”: A comédia dramática brasileira acompanha a disputa por uma herança em Punta del Este entre dois jovens, um com síndrome de Down e outro autista. Em exibição nas principais redes de cinema dos shoppings de Curitiba.

A comédia dramática brasileira acompanha a disputa por uma herança em Punta del Este entre dois jovens, um com síndrome de Down e outro autista. Em exibição nas principais redes de cinema dos shoppings de Curitiba. Mostra de cinema na Caixa Cultural: O espaço exibe filmes e documentários fora do circuito comercial na CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro) em sessões vespertinas e noturnas. Entrada gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria 60 minutos antes da sessão.

Oficinas, inovação e circuitos

Semana do patrimônio cultural de Curitiba 2026: Promovida pela Fundação Cultural de Curitiba, tem como destaque a oficina prática sobre mapa de danos com fotogrametria no MON (das 09h às 16h30) e mesas redondas no Memorial de Curitiba. Evento gratuito com inscrições nos canais da FCC.

Promovida pela Fundação Cultural de Curitiba, tem como destaque a oficina prática sobre mapa de danos com fotogrametria no MON (das 09h às 16h30) e mesas redondas no Memorial de Curitiba. Evento gratuito com inscrições nos canais da FCC. Silicon Drinkabout Curitiba: Encontro informal para profissionais de tecnologia, inovação e investidores no Maniacs Brewing Co. (Av. Munhoz da Rocha, 1049 – Cabral), a partir das 19h. Entrada gratuita com reserva pelo Sympla.

Encontro informal para profissionais de tecnologia, inovação e investidores no Maniacs Brewing Co. (Av. Munhoz da Rocha, 1049 – Cabral), a partir das 19h. Entrada gratuita com reserva pelo Sympla. Inverno Curitiba 2026: O festival movimenta praças e vilas gastronômicas com feiras temáticas de artesanato e menus especiais de inverno. Acesso livre às feiras.