Os emos voltaram? Festival em Curitiba reúne o melhor da MTV dos anos 2000

A noite de sábado (15) no Changes, em Curitiba, vai transportar o público de volta aos anos 2000 com a Emo Fest. O evento reúne três bandas cover que vão reviver os maiores sucessos do pop punk e do emo que dominaram a MTV na época, com clássicos como “American Idiot”, “Basket Case” e “All The Small Things”. A festa começa às 20h e promete fazer todo mundo cantar junto os hinos de Green Day, Blink-182 e Forfun.

O evento conta com performances da Groove Quântico (tributo ao Forfun), Four Stance (cover de Green Day) e Blink-182 Experience (hinos do Blink-182). No repertório das apresentações estão confirmados clássicos do gênero, como “American Idiot”, “Basket Case” e “All The Small Things”.

Bruno Dvorak, sócio do estabelecimento, conta que a proposta é resgatar o clima dos programas de música da época. “A gente adora quando o Changes vira palco pra essas fases que marcaram uma geração. Emo, punk, MTV dos anos 2000… é rock que todo mundo canta junto em coro, e é exatamente esse clima que a gente quer trazer pra noite”, destaca.

Ingressos EmoFest Curitiba

Evento: Emo Fest no Changes (@changes.cwb)

Emo Fest no Changes (@changes.cwb) Endereço: Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1122 – Curitiba

Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1122 – Curitiba Data e horário: Sábado, 15 de agosto, a partir das 20h

Sábado, 15 de agosto, a partir das 20h Ingressos: Lote promocional a partir de R$ 20,00 (+ taxa) pelo Sympla