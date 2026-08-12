Requião Filho se define como “Requião 2.0” e quer encerrar Parceiro da Escola

O deputado estadual Requião Filho (PDT), candidato ao governo do Paraná, afirmou nesta terça-feira (11), durante sabatina promovida pela Folha de S.Paulo e pelo UOL, que, se eleito, vai encerrar “imediatamente” o programa Parceiro da Escola, que terceiriza para empresas privadas a gestão de serviços de infraestrutura, limpeza, segurança e manutenção em colégios públicos. Durante a entrevista, ele também se definiu como um “Requião 2.0”, em referência ao pai, o ex-governador Roberto Requião: “Mesmo sabor, baixos teores”.

“Roberto Requião, na minha opinião e na opinião de muitos paranaenses, foi o melhor governador que o estado do Paraná já teve. É um orgulho, mas eu sou o Roberto Requião? Não. Eu sou o Requião 2.0. Reconheço que o Paraná que ele corrigiu nos seus três governos não existe mais”, declarou o candidato.

Ainda sobre as relações familiares, ele comentou a atuação do tio, Maurício Requião de Mello e Silva, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), e discordou da tese de que ele deva renunciar ao cargo caso o sobrinho vença a eleição. “Ele é um exemplo de conselheiro. Eu defendo inclusive que ele me investigue, porque ninguém iria me cobrar mais. Não tenho nenhum problema com Maurício Requião no Tribunal de Contas, como não tenho problema nenhum em enfrentar nenhum dos outros conselheiros que lá estão”, afirmou.

Ao responder sobre como pretende concretizar a proposta de retomar o controle da Copel, privatizada em 2023, ele citou a alteração da legislação para permitir a recompra de ações pelo Estado. “Nós temos no Paraná uma isenção fiscal que hoje pega 25% do orçamento do estado. A gente pode fazer muito, deixando apenas as isenções necessárias, que dão lucro social para o estado, e com esse dinheiro a gente tem caixa para recomprar a Copel”, disse.

O candidato negou que pretenda retirar incentivos fiscais do agronegócio, mas voltou a defender o corte de benefícios que não gerem retorno socioeconômico. “Queremos retomar linhas de crédito para o pequeno, micro e médio agricultor no Paraná, retomar um programa como o Trator Solidário e ampliar esse programa para outros maquinários, implementos e insumos para o agro. Temos no nosso plano de governo a criação de um seguro-safra para o pequeno e microprodutor, para a agricultura familiar”, pontuou.

Requião Filho critica escolas cívico-militares

No campo da educação, Requião Filho afirmou que vai rever o modelo das escolas cívico-militares. “O que nós temos hoje é uma escola igual a todas as outras dentro do seu currículo e do seu modelo pedagógico, com policiais, indicados politicamente, colocando crianças a marchar. O policial na escola dentro da área pedagógica não faz o menor sentido”, avaliou. Hoje, 345 colégios estaduais seguem o formato no estado.

Ao detalhar as críticas ao programa Parceiro da Escola, o parlamentar voltou a defender o fim imediato dos contratos, alegando que os contratos encareceram o ensino público.

Ele também falou sobre a troca partidária do PT para o PDT e disse que mantém as críticas feitas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na época da privatização da Copel. “Eu esperava, sim, um posicionamento mais firme do governo federal, que nós ajudamos a eleger, para defender os interesses do Paraná e da nossa população.”

Pesquisa Eleitoral

Em pesquisa de intenção de voto para o governo estadual divulgada nesta quarta-feira (12) pelo instituto Neokemp — a primeira publicada após o período das convenções partidárias —, o senador Sergio Moro (PL) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 45,7% das intenções de voto. Requião Filho (23,2%) e Sandro Alex (PSD) com 18,2% aparecem empatados tecnicamente dentro da margem de erro.

Moro também participou da sabatina conduzida pelo UOL e pela Folha na semana passada. Na ocasião, defendeu um “choque de gestão” na Sanepar antes de considerar uma eventual privatização e afirmou que sua relação com Lula, caso o presidente seja reeleito, seria “republicana e institucional”.

Metodologia da pesquisa citada no texto: 1.008 entrevistados pelo instituto Neokemp de 10 a 11 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Jornal O Correio do Povo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 3,1 pontos percentuais. Registro no TSE sob o nº PR-03242/2026.