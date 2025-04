Lei cria Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, sancionou nesta quarta-feira (02) a lei que altera o nome da Secretaria da Inovação, Modernização e Transformação Digital para Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA). A mudança, estabelecida pela Lei 22.324/2024, consolida o Plano de Diretrizes de Inteligência Artificial na Administração Pública e reforça a intenção em adotar tecnologias inovadoras.

A SEIA assumirá um papel central na promoção de políticas públicas em Inteligência Artificial (IA). Entre as atribuições estão o monitoramento de projetos, avaliação de tecnologias emergentes e garantia de transparência no uso de ferramentas no setor público.

O plano também inclui questões como ética, transparência, regulação e propõe diretrizes para o uso responsável da IA, em conformidade com princípios éticos e a legislação vigente, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Paraná vai lançar Hub de inovação no Canal da Música

Como parte das ações para consolidar o Paraná como polo de inovação, o primeiro Hub de GovTechs do Paraná começa a operar ainda neste mês no Canal da Música, em Curitiba. O espaço, que receberá R$ 15 milhões em investimentos ao longo de três anos, será um ambiente de conexão entre governo e startups especializadas em soluções tecnológicas para o setor público.

O hub vai identificar desafios da administração pública e propor soluções inovadoras, muitas delas baseadas em inteligência artificial, como sistemas de atendimento automatizado, análise preditiva para políticas públicas e ferramentas de gestão de dados. A iniciativa segue modelos bem-sucedidos de países como Reino Unido, Portugal e Estônia, referências em transformação digital governamental.