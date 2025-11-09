Itaipu reabre vertedouro em Foz do Iguaçu após quase dois anos fechado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A usina hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu, voltou a abrir o vertedouro neste domingo (09/11), depois de quase dois anos fechado. A última abertura havia ocorrido em dezembro de 2023. Esse é o maior intervalo sem operação do sistema de escoamento desde a inauguração da usina.

O vertedouro é uma estrutura essencial para o controle de segurança da barragem. Ele é acionado quando o nível do reservatório ultrapassa o limite necessário para a geração de energia, liberando o excesso de água de forma controlada. A medida evita que o lago suba além da cota de segurança e transborde sobre a estrutura da barragem.

A decisão de abrir a comporta foi motivada pelo aumento significativo das chuvas na Bacia do Rio Paraná nas últimas semanas. Apenas uma das comportas foi acionada, em uma operação de controle. Confira, abaixo, o momento da abertura do vertedouro:

Além da função técnica, a abertura do vertedouro também ofereceu um espetáculo visual não visto há tempos. A força da água em queda formou uma cascata, atraindo a atenção de turistas e moradores que visitavam o Complexo Turístico de Itaipu neste fim de semana.

A Itaipu Binacional ainda não informou oficialmente o volume de vazão liberado durante a operação. Não há previsão de novas aberturas nos próximos dias.