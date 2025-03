Influencer é alvo de operação no Paraná por movimentar R$ 45 milhões com Jogo do Tigrinho

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou nesta quinta-feira (13) uma operação de combate à exploração de jogos de azar, como o Jogo do Tigrinho, e lavagem de dinheiro em Wenceslau Braz, no Norte do estado. O alvo principal é uma influenciadora digital, de 30 anos, que utilizava as redes sociais, com mais de 65 mil seguidores, para atrair apostadores para cassinos virtuais.

A mulher também utilizava um aplicativo de mensagens, com mais de 8 mil membros, para divulgar apostas contando com algumas parcerias. A investigação começou há seis meses, com apoio do Ministério Público do Paraná (MPPR).

O esquema movimentou mais de R$ 45 milhões entre 2023 e 2024. “A influenciadora e seu marido são apontados como líderes da associação criminosa. Os valores obtidos foram usados para a compra de imóveis, veículos e gado, além de custear viagens internacionais”, explica o delegado Huarlei Oliveira.

Influencer no Paraná utilizava dinheiro de jogos de azar para comprar imóveis e carros

Nesta quinta, a PCPR cumpriu mandados judiciais para o bloqueio de R$ 20 milhões nas contas dos investigados e para o sequestro de sete imóveis, sendo cinco lotes urbanos e duas chácaras.

Os policiais civis também deram cumprimento a mandados de busca e apreensão em seis endereços. Durante as buscas, foram apreendidas joias, passaportes, bolsas, quantias em reais e euros, mais de R$ 100 mil em folhas de cheque e três caminhonetes avaliadas em mais de R$ 800 mil.

De acordo com o delegado, também foram apreendidas 67 cabeças de gado. Uma arma de fogo foi encontrada e o responsável foi conduzido em flagrante à delegacia.

A investigação também apurou que duas empresas de fachada eram utilizadas para movimentar os recursos. Ambas seriam sediadas em imóveis residenciais onde não havia qualquer movimentação comercial.

As infrações penais atribuídas ao grupo são exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, crimes contra as relações de consumo e associação criminosa. Todos os bens apreendidos ficarão à disposição da Justiça e os investigados passam a ser monitorados eletronicamente e estão proibidos judicialmente de divulgar jogos de azar.