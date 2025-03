Eclipse total da Lua nesta sexta-feira! Vai dar para ver de Curitiba?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Entusiastas do espaço têm na madrugada desta sexta-feira (13) um encontro marcado com um eclipse total da Lua. O fenômeno é raro e vai depender do tempo para poder ser visto. Será que o céu de Curitiba vai colaborar?

Segundo o Parque da Ciência, o eclipse total da Lua poderá ser visto de todo o Brasil, isso se o tempo ajudar, claro. O fenômeno começa por volta de 1h da madrugada na fase penumbral e deve se estender até às 7h da manhã de sexta-feira (14).

Como ver o eclipse total da Lua estando em Curitiba?

A notícia não é das mais animadoras para quem estiver em Curitiba na hora do eclipse total da Lua. Segundo o Simepar, a partir de 1h de sexta-feira a previsão do tempo indica céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva. Essa previsão segue ao longo de toda a madrugada de sexta-feira, infelizmente. Mas pode ser que entre uma nuvem e outra a Lua apareça!

O que preciso para assistir o eclipse lunar?

Diferente do eclipse solar em que é preciso cuidado com os olhos, no eclipse lunar basta olhar para cima. Não há necessidade de proteção e o fenômeno pode ser visto a olho nu.

O que é o Eclipse Lunar?

O Eclipse total da Lua acontece quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados, sendo que a Lua passará pela sombra da Terra, ficando avermelhada por conta da ausência de luz direta do sol. Por isso, esse fenômeno também é conhecido como Lua de Sangue.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉