Incêndio no Instituto de Educação de Paranaguá; onde os alunos vão estudar?

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná coordena as ações emergenciais após o incêndio registrado na manhã de sábado (04/04), no Instituto Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha, em Paranaguá. O prédio permanece interditado enquanto equipes técnicas avaliam a extensão dos danos causados pelo fogo.

No domingo, a direção do colégio, representantes do Núcleo Regional de Educação, do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional e equipes da Defesa Civil estiveram no local para acompanhar a situação da estrutura danificada. O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná e a Defesa Civil continuam atuando na área, garantindo a segurança e orientando os procedimentos seguintes.

O secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, ressaltou o compromisso com a comunidade escolar neste momento delicado. “Estamos trabalhando desde os primeiros minutos após o incêndio para garantir que nenhum estudante fique sem atendimento. A prioridade é preservar a segurança da comunidade escolar e organizar a retomada das aulas com responsabilidade e rapidez. Todas as equipes estão mobilizadas para que a escola siga unida e acolhida durante este período”, afirma à AEN.

Durante o domingo, diretores do Instituto e de outras escolas da cidade participaram de reunião para debater o cronograma de ações e organizar o atendimento emergencial aos alunos. Uma força-tarefa foi mobilizada desde sábado para assegurar a continuidade das atividades escolares em Paranaguá.

Suspensão de aulas e acolhimento da equipe escolar

Nesta segunda-feira (06/04), não haverá aula no Instituto de Educação de Paranaguá. As equipes de gestão e infraestrutura estarão focadas na organização do atendimento temporário aos estudantes. No período da tarde, acontecerá um momento de acolhimento para professores e funcionários no Núcleo Regional de Educação, onde serão apresentadas as propostas construídas até o momento. A equipe diretiva do Instituto estará reunida para organizar o atendimento aos alunos no novo espaço.

O chefe do Núcleo Regional de Educação de Paranaguá, Paulo Penteado, destacou a importância desse processo coletivo. “Desde sábado estamos em diálogo com as direções e acompanhando de perto cada etapa do processo. Na segunda-feira teremos um momento de acolhimento com professores e funcionários para apresentar as propostas construídas e alinhar as próximas ações. Nosso compromisso é assegurar que os estudantes tenham continuidade nas atividades da forma mais organizada e integrada possível.”

Busca por espaço para manter comunidade escolar unida após incêndio do prédio histórico

Ainda na segunda-feira, às 9h, será realizada reunião com representantes de uma instituição de ensino superior que estuda a possibilidade de oferecer espaço para atender todas as turmas. São 18 turmas no período da manhã e 15 no período da tarde. O objetivo é manter toda a comunidade escolar reunida em um único local, evitando a divisão de estudantes entre diferentes estruturas.

Nos próximos dias, o Corpo de Bombeiros emitirá o laudo técnico, documento que subsidiará a perícia sobre o incêndio. Após a emissão do laudo, o Fundepar iniciará os trabalhos de avaliação estrutural e definição das intervenções necessárias para o restauro do prédio do Instituto de Educação de Paranaguá, seguindo todos os parâmetros de segurança.

A Secretaria da Educação reforça que todas as medidas estão sendo adotadas para garantir a segurança da comunidade escolar e organizar a retomada das atividades de forma adequada.

Investigação sobre as causas do incêndio em andamento

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná seguiu neste domingo com o trabalho de rescaldo na área atingida pelo incêndio. A perícia terá início após a conclusão dessa etapa. Ao todo, 45 bombeiros militares e brigadistas atuaram no combate, com sete viaturas do CBMPR, três viaturas de brigadas da Portos do Paraná e de empresas locais, além de dois caminhões-pipa da Prefeitura.

Um drone com tecnologia termal foi utilizado para identificar pontos críticos de calor e orientar as equipes com precisão. A Polícia Científica montou uma equipe que atuará nos próximos dias na coleta de vestígios e condução da perícia, enquanto a Polícia Civil já iniciou as investigações, reunindo depoimentos e analisando imagens de câmeras de segurança. O incêndio começou por volta do meio-dia, foi controlado às 16h e teve os últimos focos extintos até as 20h. Não houve vítimas, apenas danos materiais.