Bombeiros fazem rescaldo em prédio histórico de Paranaguá; polícia investiga incêndio

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) continuou, neste domingo (05/04), com o trabalho de rescaldo no Instituto Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha, em Paranaguá, no litoral. O prédio histórico, localizado na área central, foi atingido por um incêndio no sábado (04/04).

Segundo nota divulgada pela Secretaria da Segurança Pública (Sesp), o processo de perícia para investigar as causas do incêndio só terá início após a conclusão total desta etapa de rescaldo.

Conforme detalha o CBMPR, a estrutura de madeira do edifício foi a mais afetada pelas chamas, enquanto a parte de alvenaria permaneceu intacta. O incidente não registrou vítimas, apenas danos materiais. O combate ao fogo, iniciado por volta das 12h18 de sábado, mobilizou 45 profissionais, entre bombeiros e brigadistas, contando com o apoio do Plano de Auxílio Mútuo (PAM), que envolveu a Portos do Paraná e empresas locais.

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O que causou o incêndio no Instituto de Educação de Paranaguá?

A Polícia Científica já determinou uma equipe de especialistas para a coleta de vestígios no local nos próximos dias. Paralelamente, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) iniciou o levantamento de informações e de imagens de câmeras de segurança no entorno do quarteirão, que chegou a ter a energia elétrica desligada durante o atendimento.

Uso de drone ajudou no combate a incêndio em Paranaguá

O incêndio começou no sábado (04/04) por volta do meio-dia. Por volta das 16 horas o fogo já estava controlado, restando apenas pequenos focos que foram extintos até às 20 horas.

Uma peça-chave no trabalho de combate ao incêndio foi o uso de drone com tecnologia termal. O equipamento foi utilizado durante todo o processo para monitorar pontos de calor críticos e avaliar o cenário de cima. Isso facilitou a tomada de decisão e o direcionamento das equipes de solo.

Para apagar o incêndio foram utilizadas sete viaturas do CBMPR e três de brigadas de incêndio da Portos do Paraná e empresas locais, além de dois caminhões pipa da prefeitura. O trabalho do CBMPR também contou com o apoio da brigada de combate a incêndios da Portos do Paraná.

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“Restauração imediata”

Ainda no sábado o governador Ratinho Junior (PSD) determinou que a Secretaria de Estado da Educação realize uma força-tarefa para avaliar os danos causados pelo incêndio no Instituto Estadual de Educação de Paranaguá.

A determinação do governo estadual quer diagnóstico rápido para que a escola entre em processo de restauração o quanto antes. O trabalho vai mobilizar engenheiros do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional para avaliar a extensão dos danos.

Estrutura histórica

A estrutura foi construída em 1927 e tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná em 1991. Atualmente, a unidade atende 1.635 estudantes distribuídos em 53 turmas, sendo a maioria do ensino médio.