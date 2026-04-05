+Celin

UFPR abre inscrições para cursos gratuitos de idiomas nesta segunda

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Barbara Schiontek
- Atualizado: 05/04/26 17h10
Imagem mostra sala de aula vazia
Foto: Depositphotos | Imagem ilustrativa

O projeto +Celin, vinculado ao Centro de Línguas e Interculturalidade da Universidade Federal do Paraná (UFPR), inicia nesta segunda-feira (06/04), às 9 horas, o período de inscrições para novos cursos gratuitos de idiomas.

As vagas são limitadas e o processo deve ser feito exclusivamente de forma online pelo sistema Siga-Celin.

Nesta edição, as oportunidades contemplam diferentes níveis e interesses:

  • Espanhol: Prática de conversação.
  • Italiano: Grupos de discussão.
  • Francês: Foco em comunicação.
  • Japonês: Cursos de introdução e aprimoramento.
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A iniciativa busca democratizar o acesso ao ensino de línguas e promover a interculturalidade. Os cursos são voltados para quem quer melhorar a fluência ou aprender um novo idioma.

Como a procura costuma ser alta e as vagas são preenchidas por ordem de chegada, a recomendação é que os interessados acessem o sistema pontualmente no horário de abertura.

Quem pode se inscrever no +Celin?

Conforme detalha a assessoria de imprensa da UFPR, as atividades são abertas para toda a comunidade e abrangem diferentes níveis e propostas de aprendizagem.

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