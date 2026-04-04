Cinco bairros de Curitiba terão mudanças para obras do Novo Inter 2

Obras de mobilidade urbana necessárias para o início do funcionamento do Novo Inter 2 começam na segunda-feira (6/4) nos bairros Vista Alegre, Mercês, Bom Retiro, São Francisco e Centro Cívico, em Curitiba. Os trabalhos vão causar inúmeras alterações no trânsito, bloqueando acesso a algumas ruas e causando a mudança de pontos de ônibus e acessos.

As obras incluem drenagem, pavimentação, calçamento, paisagismo, iluminação e sinalização em uma área de 5,2 km, ao longo do eixo das ruas Jacarezinho, Professora Rosa Saporski e Dr. Roberto Barrozo.

A Rua Desembargador Vieira Cavalcanti, nas Mercês, será bloqueada a partir das 9 horas da segunda-feira por 30 dias, no trecho entre as ruas Júlio Perneta e Tenente João Gomes da Silva. Os serviços terão início pela Desembargador Vieira Cavalcanti, a partir da esquina com a Tenente João Gomes da Silva, com escavação e drenagem.

O acesso a moradores e comerciantes será mantido no trecho bloqueado. Motoristas que seguem sentido Avenida Manoel Ribas devem virar à direita na Rua Tenente João Gomes da Silva, à esquerda na Rua Myltho Anselmo da Silva e novamente à esquerda na Rua Júlio Perneta.

Quem segue sentido Rua Júlio Perneta/Dom Alberto Gonçalves deve virar à direita na Rua Júlio Perneta, seguir até a Rua Júlia Wanderley, dobrar à esquerda na Rua Brigadeiro Franco e seguir até a Rua Tenente João Gomes da Silva.

Outra frente de obras será iniciada pela Rua Aristides Teixeira, no Centro Cívico, com execução sentido Rua Mateus Leme, ainda sem previsão de bloqueio. As ruas Dr. Roberto Barrozo (trecho Vista Alegre), André Zanetti, Jacarezinho e Rosa Saporski receberão pavimento de concreto.

No trecho da Roberto Barrozo entre a Praça da Bandeira e a Avenida Cândido de Abreu, o pavimento será misto, com duas faixas de asfalto e faixa exclusiva de ônibus em concreto. As ruas Aristides Teixeira, José Antoniassi, Desembargador Vieira Cavalcanti, Alcides Munhoz e Capuchinhos ganharão novo asfalto.

A implementação do binário Jacarezinho/Rosa Saporski permitirá a retirada de um dos tempos do semáforo no cruzamento da Jacarezinho com a Manoel Ribas. A estação-tubo Mercês sairá do Jardim Frei Ricardo e passará para a esquina da Rua Professora Rosa Saporski com a Alameda Presidente Taunay.

Em reunião pública realizada em 23 de março no Museu da Vida, nas Mercês, cerca de 150 moradores e comerciantes da região conheceram o projeto e as previsões de bloqueios de trânsito e desvios no transporte público.