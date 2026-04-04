Estufa do Jardim Botânico fecha para limpeza; veja até quando

A estufa do Jardim Botânico de Curitiba fecha para visitação a partir de segunda-feira (6 de abril) para serviços de limpeza e manutenção. O trabalho envolve a limpeza de 3,8 mil peças de vidro da estrutura e deve ser concluído no dia 17 de abril, dependendo das condições climáticas. A limpeza externa é suspensa em caso de chuva.

Esse tipo de manutenção é realizado a cada seis meses para preservar a estrutura e as espécies da Mata Atlântica abrigadas no local. A partir do dia 13 de abril, também será feita a limpeza dos policarbonatos da Galeria das Quatro Estações e do Café do Senac, que ficará fechada ao público até 17 de abril.

Durante a limpeza dos vidros, os funcionários farão manutenção em todas as plantas dentro da estufa. A água usada no processo será do poço artesiano do próprio Jardim Botânico, sem uso de água tratada para consumo humano.

O fechamento da estufa não impede a visitação ao Jardim Botânico. A área externa da estufa e as coleções espalhadas pelo parque podem ser visitadas normalmente. Entre as opções estão o Jardim das Sensações e os Campos Curitibanos, que receberam o primeiro lugar no II Prêmio Helena Quadros da Rede Brasileira de Jardins Botânicos.

O Jardim Botânico fica na Rua Engenheiro Ostoja Roguski, 350, e funciona todos os dias, das 6h às 19h30. O Jardim das Sensações abre de terça a domingo, das 9h às 17h, com último acesso às 16h30.