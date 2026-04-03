Curitiba realiza bênção dos alimentos neste sábado; confira programação

Curitiba realiza neste sábado (04/04) a tradicional bênção dos alimentos no Sábado de Aleluia, ritual trazido por imigrantes poloneses e ucranianos na segunda metade do século 19. As cerimônias acontecem no Memorial da Imigração Polonesa, no Bosque do Papa, e no Memorial Ucraniano, no Parque Tingui, reunindo famílias que mantêm a tradição após o jejum da Quaresma.

No Memorial Polonês, a programação da Swieconka, que significa alegria pela bondade de Deus que nos dá o alimento, começa às 12h com almoço típico. Grupos folclóricos se apresentam das 13h30 às 15h30, quando ocorre a cerimônia da benção. No Memorial Ucraniano, a bênção acontece das 15h às 16h30, com barracas de artesanato ucraniano funcionando das 10h às 18h.

Entre os poloneses, a Swieconka consiste na bênção de cestas com alimentos consumidos no domingo de Páscoa, como pão, sal, pernil, raízes, bolos e os ovos decorados pisanka.

A cesta ucraniana leva a paska (pão decorado), raiz-forte, pêssankas (ovos decorados), manteiga, mel e carne defumada, cobertos com a rushnyk, toalha bordada que representa a túnica de Cristo. Os alimentos permanecem intocados até o café da manhã pascal, simbolizando renovação e partilha.

Antes da chegada dos imigrantes eslavos, a Páscoa em Curitiba seguia a tradição portuguesa, com bênção das casas e ornamentação das igrejas. Os poloneses começaram a chegar à região por volta de 1871, fundando colônias em Santa Cândida, Abranches e Orleans. Os ucranianos vieram a partir de 1894, fixando-se em Curitiba e em cidades do interior como Prudentópolis e Mallet.