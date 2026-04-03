Risorama começa nesta sexta com grandes nomes da comédia; veja a programação

O maior festival de humor da América Latina, o Risorama, começa nesta sexta-feira (03/04). O evento faz parte da programação do 34º Festival de Curitiba. Em 2026, o festival acontece na Pedreira Paulo Leminski, até o dia 7 de abril, reunindo alguns dos principais nomes da comédia brasileira.

Com curadoria do humorista Diogo Portugal, o Risorama reúne diferentes estilos da comédia nacional em uma maratona de stand-up que já se tornou tradição no calendário cultural do país.

Os ingressos estão à venda pelo site do Festival de Curitiba e na bilheteria física no Shopping Mueller.

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Risorama já é tradição em Curitiba

Criado em 2004, o Risorama é um dos eventos mais conhecidos do Festival de Curitiba, atraindo grandes nomes do humor no cenário nacional. A proposta do evento é reunir no mesmo palco diferentes gerações e estilos da comédia, transformando cada noite em um espetáculo único.

Entre os artistas confirmados para a edição de 2026 estão Diogo Portugal, Gio Lisboa, Ivangélica, Nany People, Teteu Severo, Marcelo Duque, Claudinho Castro, Chico Raiz, Arianna Nutt, Mauricio Dollenz, Afonso Padilha, Bruna Louise, Fabiano Cambota, Rodrigo Marques, Marco Luque, Nando Viana, Willian de Oliveira, Whindersson Nunes, Robson Souza, Pedro Lemos, entre outros.

Todos os espetáculos contam com acessibilidade de intérprete de Libras.

Programação do Risorama 2026

3 de abril – Diogo Portugal, Gio Lisboa, Ivangélica, Nany People, Teteu Severo, Marcelo Duque.

4 de abril – Léo Lins, Claudinho Castro, Diogo Portugal, Chico Raiz, Arianna Nutt, Mauricio Dollenz.

6 de abril – Afonso Padilha, Bruna Louise, Diogo Portugal, Fabiano Cambota, Rodrigo Marques, Marco Luque.

7 de abril – Diogo Portugal, Nando Viana, Willian de Oliveira, Whindersson Nunes, Robson Souza, Pedro Lemos.

Serviço:

Risorama Curitiba 2026

Data: 03, 04, 06 e 07 de abril (sexta, sábado, segunda e terça-feira)

Horário: 20h

Local: Palco Pedreira Paulo Leminski (Rua João Gava, 970 – Abranches)

Classificação: 16 anos

Lugares em ambiente fechado com mesas compartilhadas e serviço de bar



34.º Festival de Curitiba

Data: De 30/3 até 12/4 de 2026

Valores: Os ingressos vão de R$00 até R$85 (mais taxas administrativas).

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva no Shopping Mueller – Piso L3 (Segunda a sábado, das 10h às 22h e, domingos e feriados, das 14h às 20h).

Verifique a classificação indicativa e orientações do espetáculo.

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