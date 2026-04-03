Cine Passeio oferece cursos gratuitos de cinema com três universidades

O Cine Passeio, no Centro de Curitiba, recebe a partir desta quarta-feira (8) cursos de extensão gratuitos sobre cinema e audiovisual, oferecidos em parceria com UFPR, PUCPR e Unespar. Os encontros acontecem todas as quartas-feiras, das 18h30 às 21h30, e as inscrições podem ser feitas neste link.

As aulas são abertas a alunos das instituições, frequentadores do cinema e interessados em aprofundar conhecimentos na área. A proposta é criar olhares mais críticos sobre o audiovisual, segundo o Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac), responsável pela administração do espaço.

A programação inclui temas como preservação audiovisual, representações da tortura durante a ditadura, história da Cinemateca Brasileira e cineastas mulheres nas ditaduras latino-americanas.

As inscrições são feitas separadamente para cada encontro.

No dia 8 de abril, a professora Cristiane Senn, da PUCPR, ministra a palestra Introdução à preservação audiovisual: a potência dos arquivos.

No dia 15, Rosane Kaminski e Fernando Seliprandy, da UFPR, falam sobre representações da tortura entre 1964 e 1974.

No dia 22, Giovanni Comodo, da Unespar, apresenta a gênese e aspectos históricos da Cinemateca Brasileira.

No dia 29, Fernando Coelho, da PUCPR, aborda cineastas mulheres e as ditaduras da América Latina.

Em maio, a programação continua com temas como representações da guerrilha, o projeto Memória Viva do Paraná, reflexidade no documentário brasileiro e novas abordagens sobre tortura no cinema. Em junho, os encontros tratam de preservação do cinema paranaense e montagem audiovisual.