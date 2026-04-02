Curitiba recebe evento literário com 20 autores após cancelamento da Bienal do Livro

Nos dias 25 e 26 de abril, o Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba, recebe a Festa Literária da Advocacia Paranaense (Flap). Promovido pela OAB Paraná, o evento reúne autores, editoras e leitores em uma programação diversa e aberta ao público.

O evento, conforme os organizadores, surge como uma resposta cultural ao cancelamento da Bienal do Livro do Paraná e aposta em uma proposta abrangente, que vai além do universo jurídico. A Festa Literária pretende ocupar a cidade com atividades que incluem rodas de leitura, sessões de autógrafos, apresentações musicais e ações voltadas ao público infantil.

Entre os nomes confirmados estão escritores de destaque nacional, como Sérgio Rodrigues, Mary Del Priore, Tati Bernardi, Alice Ruiz, Cristóvão Tezza e Gregório Duvivier, que participa do encerramento com uma apresentação especial.

+ Leia mais Capital x Interior: por que Curitiba deve perder 97 mil habitantes até 2050

Ao todo, o evento literário pretende reúne mais de 20 autores e oito editoras. O detalhamento da programação ainda não está disponível — quando for liberada, a organização deve informá-la no site.

Segundo o presidente da OAB Paraná, Luiz Fernando Pereira, a realização da Flap no MON reforça o compromisso institucional com a cultura. “Não é uma festa apenas para a advocacia, mas para toda a cidade”, destaca a procuradora-geral Marion Bach, responsável pela curadoria ao lado de Guilherme Shibata.

Evento literário em Curitiba amplia acesso à leitura e incentiva cidadania

Além da programação cultural, a Flap incorpora um viés social. Durante o evento, o público poderá doar livros novos ou usados em bom estado para o projeto OAB Cidadania, que destina as obras a bibliotecas em unidades prisionais.

A iniciativa integra programas de remição de pena pela leitura, permitindo que pessoas privadas de liberdade reduzam o tempo de condenação a partir da leitura e produção de resenhas.

Ao propor esse encontro entre livros, autores e leitores, a Festa Literária reforça o papel da cultura como ferramenta de conexão e desenvolvimento. Para o presidente da OAB Paraná, Luiz Fernando Pereira, a iniciativa dialoga com a missão institucional da entidade. “Aperfeiçoar a cultura é missão da OAB, prevista no nosso estatuto”, conclui.