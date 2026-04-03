Liceu de Ofícios Criativos de Curitiba oferece oficinas gratuitas em abril

O Liceu de Ofícios Criativos promove em abril uma série de oficinas gratuitas voltadas para artesãos, manualistas e profissionais da economia criativa em Curitiba. As atividades acontecem entre os dias 6 e 10 de abril, com foco em técnicas que combinam criatividade, sustentabilidade e potencial de geração de renda.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo site da instituição. A programação inclui cinco oficinas práticas conduzidas por artesãos experientes.

No dia 6 e 15 de abril, Stella Camargo ensina a produção de chaveiros em resina no formato de capivara. A técnica aborda desde o manuseio da resina até o acabamento final das peças. Os participantes devem levar máscara N95, argola com corrente, pitão de 10mm e alicate para bijuteria, enquanto os demais materiais serão fornecidos.

No dia 7 de abril, Desiree Sonoki e Nilza Jaworski conduzem oficina de bonequinha de botão, utilizando retalhos e botões para criar peças decorativas. A atividade explora o reaproveitamento de materiais e técnicas de montagem, acabamento e pintura. Todos os materiais serão fornecidos no dia da oficina.

A oficina de pontilhismo aplicado ao artesanato acontece no dia 8 de abril, com Claudia Leite. A técnica utiliza papelão como base para criação de peças autorais. Os participantes devem levar tintas em cinco cores, boleadores ou ferramentas adaptadas, paninho e bandeja de isopor.

No dia 9 de abril, Débora Jörgensen ensina a produção de mandalas em CDs reciclados, trabalhando o significado das cores e a criação de peças decorativas. É necessário levar tintas acrílicas, pincel, rolinho, boleadores ou palitos, fio de nylon, tesoura, bijuterias, pistola de cola quente, paninho, bandeja e caixa de papelão.

Encerrando a programação, no dia 10 de abril, Denise Gomes apresenta a técnica do tricotin para produção de chaveiros personalizados com iniciais. Os participantes devem levar agulha de crochê, tesoura e alicate meia cana.

As oficinas são destinadas a artesãos com Carteira Nacional do Artesão, manualistas classificados pelo Governo Federal e profissionais da economia criativa. Quem não possui a carteira pode participar se estiver em processo de solicitação do documento ou mediante autorização prévia da coordenação do Liceu, solicitada pelo WhatsApp (41) 3250-7710.