Hemepar reforça pedido de doações de sangue de três tipos no Paraná

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) reforça que é preciso aumentar os estoques de sangue dos tipos O negativo (O-), O positivo (O+) e B negativo (B-) em todo o Paraná. O tempo chuvoso contribui para a redução no número de doadores, já que parte das pessoas deixa de sair de casa para fazer a doação.

As coletas são realizadas nas 23 unidades da Hemorrede Paranaense, que abastece mais de 380 hospitais no estado. Para realizar o agendamento prévio e consultar a unidade de coleta mais próxima, o doador pode acessar o site do Simepar.

Unidades da Hemorrede Paranaense estão presentes em cidades como Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, Londrina, Maringá, Guarapuava, Foz do Iguaçu, Pato Branco, Francisco Beltrão, Campo Mourão, Umuarama, Apucarana, Paranaguá, Toledo, Paranavaí, Telêmaco Borba, União da Vitória e Jacarezinho.

Quem pode doar sangue

Podem doar sangue pessoas de 16 a 69 anos, mas quem tem menos de 18 anos precisa de autorização e da presença do responsável legal. É necessário pesar pelo menos 50 quilos. O Hemepar recomenda evitar alimentos gordurosos nas quatro horas anteriores à doação, além de estar descansado, alimentado e hidratado.

Homens podem doar a cada dois meses, com limite de quatro doações por ano. Para mulheres, o intervalo é de três meses, com até três doações anuais. No dia da coleta, é obrigatório apresentar documento oficial com foto que contenha nome completo, data de nascimento, nome da mãe e número do RG e/ou CPF.

Uma doação gera, em média, entre 450 ml e 470 ml de sangue. Cada bolsa pode ser separada em até quatro hemocomponentes: hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado. Segundo o Hemepar, uma única doação pode beneficiar até quatro pessoas.