Helena é o nome mais registrado no Paraná em 2025; confira o ranking

O nome Helena mantém a preferência dos pais paranaenses pelo segundo ano consecutivo. Em 2025, foram 2.238 registros nos Cartórios de Registro Civil do Paraná, conforme dados divulgados pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Paraná (Arpen-PR) nesta sexta-feira (26/12).

Na sequência do ranking, Cecília conquistou a segunda posição, com 1.878 registros, subindo uma colocação em relação ao ano anterior. Miguel, que já liderou a lista por cinco anos consecutivos até 2023, aparece agora na terceira posição, somando 1.677 registros.

Os dados foram coletados na segunda-feira (22/12) e, de acordo com a Arpen-PR, o levantamento é dinâmico e pode sofrer alterações diariamente, conforme novos registros de nascimento são realizados em todo o estado.

Escolhas de nomes no Paraná são parecidas com 2024

A preferência por esses três nomes já havia sido observada em 2024, quando Helena (1.852) também ocupou o primeiro lugar, seguida por Miguel (1.752) e Cecília (1.526). O que chama atenção na comparação entre os dois anos é a ascensão de Cecília, que ultrapassou Miguel, consolidando uma tendência de crescimento na escolha de nomes femininos tradicionais com sonoridade suave.

Miguel, que por anos liderou as estatísticas no Paraná, vem perdendo posições gradualmente desde o ano passado, quando deixou o topo do ranking pela primeira vez em cinco anos.

Os 10 nomes mais registrados no Paraná em 2025

1º: Helena (2.238)

2º: Cecília (1.878)

3º: Miguel (1.677)

4º: Arthur (1.200)

5º: Ravi (1.188)

6º: Alice (1.184)

7º: Aurora (1.164)

8º: Maitê (1.119)

9º: Laura (1.118)

10º: Samuel (1.102)

Os 10 nomes femininos mais registrados no Paraná em 2025

1º: Helena (2.238)

2º: Cecília (1.878)

3º: Alice (1.184)

4º: Aurora (1.164)

5º: Maitê (1.119)

6º: Laura (1.118)

7º: Antonella (919)

8º: Livia (861)

9º: Isis (837)

10º: Heloisa (715)

Os 10 nomes masculinos mais registrados no Paraná em 2025:

1º: Miguel (1.677)

2º: Arthur (1.200)

3º: Ravi (1.188)

4º: Samuel (1.102)

5º: Heitor (1.093)

6º: Davi (1.068)

7º: Gael (1.002)

8º: Bernardo (996)

9º: Benicio (898)

10º: Theo (870)

Confira os 10 nomes compostos mais registrados em 2025 no Paraná

1º: Maria Cecília (806)

2º: Maria Alice (640)

3º: Maria Helena (609)

4º: Maria Clara (508)

5º: Maria Julia (449)

6º: João Miguel (438)

7º: João Pedro (405)

8º: Pedro Henrique (383)

9º: Maria Luiza (357)

10º: Anthony Gabriel (324)