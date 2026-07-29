Grupo especializado reforça buscas por jovem desaparecida em cachoeira no Paraná

As buscas por Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, desaparecida no Salto das Orquídeas, em Sapopema, no interior do Paraná, continuaram nesta quarta-feira (29) com a participação de 71 pessoas, entre bombeiros militares e voluntários.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), até o momento, cerca de 90 mil metros quadrados já foram percorridos pelas equipes em solo, com apoio de recursos tecnológicos, como drones.

Nesta quarta-feira, o Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) também reforçou as buscas. Os bombeiros especializados atravessaram o rio e montaram uma base próxima a uma queda-d’água, na região conhecida como Poço Preto.

No local há um rebojo — área de forte movimentação circular da água — considerado um ponto prioritário nas buscas devido à possibilidade de a vítima estar na região. As equipes realizaram mergulhos para verificar o local.

Além das buscas terrestres e das varreduras nos trechos acessíveis às margens do rio, os bombeiros percorreram cerca de oito quilômetros de caiaque pelo rio Tibagi, a partir da queda-d’água. Outros pontos considerados estratégicos também estão sendo vistoriados.

Jovem desapareceu no sábado

O acidente ocorreu na tarde de sábado (25), quando duas mulheres tentavam atravessar uma área de corredeira utilizando uma corda. Durante a travessia, ambas caíram de uma cachoeira com aproximadamente 45 metros de altura.

Uma das vítimas conseguiu alcançar a margem e foi localizada na manhã de domingo (26). Ela recebeu atendimento das equipes de resgate e foi encaminhada a um hospital.