Os candidatos eleitos nas Eleições 2022 no Paraná serão diplomados nesta segunda-feira (19), em cerimônia realizada pelo TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná), em Curitiba.

A cerimônia de diplomação irá certificar a eleição do governador Ratinho Junior (PSD) e do vice-governador Darci Piana (PSD), do senador Sergio Moro (UB-PR), além dos 30 deputados federais e 54 deputados estaduais eleitos no último pleito.

O evento tem o caráter de certificação da lisura do processo eleitoral e da aptidão dos candidatos eleitos pela Justiça Eleitoral.

A cerimônia de diplomação será realizada no Teatro Positivo, em Curitiba, às 16h30. O evento terá transmissão da TV Assembleia.

