O governador Ratinho Jr assinou, nesta terça-feira (12), a transferência da sede do Governo do Paraná para Pato Branco, sudoeste paranaense. A cidade é a capital administrativa do Estado até esta quarta-feira (13). As atividades do Poder Executivo acontecem em paralelo à IV Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação – Inventum.

Pato Branco é a quinta cidade a receber a sede do Governo do Estado neste ano. Cascavel, Londrina, Maringá e Ponta Grossa abrigaram o governador, o vice-governador e o secretariado durante as suas feiras do agronegócio. O objetivo do Governo do Estado é aproximar as equipes das demandas da população.

Durante os dois dias, secretários, diretores de autarquias, presidentes das empresas públicas e deputados estaduais discutem problemas e os potenciais do Sudoeste. Na solenidade, o governador destacou que a Inventum já entrou no calendário nacional de eventos de inovação.

“Historicamente a máquina pública não acompanha a velocidade da sociedade, e hoje estamos revertendo essa realidade. Transferir o governo para o Interior significa agenda intensa de trabalho para apresentar soluções mais ágeis para a população”, disse o governador Ratinho Jr.

