A Lojas MM reabriu três de suas filiais em diferentes cidades do Paraná. Piraí do Sul, Santo Antônio da Platina e Palotina foram as selecionadas para receberem os investimentos da varejista, que incluem modernização dos ambientes, inserção de tecnologias e ampliação na gama de produtos. Entre as principais novidades, destacam-se a transformação da unidade de Piraí do Sul para o formato Super MM, e a mudança para novos endereços das filiais de Santo Antônio da Platina e Palotina.

Uma das estratégias da varejista é investir nas regiões onde já está inserida, especialmente, nas cidades de pequeno e médio porte, buscando assim fortalecer os laços com os clientes, oferecendo a eles acesso a produtos de qualidade e as novidades do setor de móveis e eletros, sem que haja a necessidade dos consumidores se deslocarem para grandes centros.

“Hoje são três lojas de diferentes conceitos sendo reinauguradas e fortalecendo cada dia mais o Grupo MM. Essas lojas estão localizadas em cidades estratégicas, onde temos um bom relacionamento com nossos clientes, não é à toa que estamos investindo nelas. E ainda vem muita coisa boa por aí, serão novas inaugurações, novos projetos e, principalmente, o nosso fortalecimento da marca”, revela o acionista e coordenador de endomarketing, Jorge Pauliki.

