Mapa da Geada PR: estas regiões podem amanhecer “congeladas” nesta quarta-feira

Uma massa de ar frio e seco avança sobre a Região Sul e derruba as temperaturas no Paraná. Com isso, parte do Paraná fica em alerta de geada, conforme o Simepar. O mapa de geada do Simepar indica a possibilidade de ocorrência do fenômeno em regiões próximas à divisa com Santa Catarina, abrangendo municípios das regiões Sul, Centro-Sul, Sudoeste, Campos Gerais e até mesmo da Região Metropolitana de Curitiba.

Esta quarta-feira (17) tem previsão de amanhecer gelado em boa parte do estado, com mínimas abaixo dos 10°C em praticamente toda a metade sul paranaense e possibilidade de geada fraca em algumas regiões.

Entre os municípios que estão sob monitoramento estão Palmas, General Carneiro, União da Vitória, São Mateus do Sul e Lapa. O Simepar destaca, porém, que a ocorrência da geada depende de fatores locais, como altitude, vento e condições do relevo. Por isso, nem todas as cidades indicadas no mapa devem registrar o fenômeno.

Válido para esta quarta-feira (16), o mapa da geada do Simepar indica regiões que podem ter o fenômeno. Foto: Reprodução/Simepar.

Madrugada já teve temperaturas baixas

O frio começou a ser sentido ainda durante a madrugada desta terça-feira. De acordo com o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar, os menores registros ocorreram entre as regiões Oeste, Sudoeste, Centro-Sul e Sul do Paraná.

“Tivemos uma madrugada gelada em parte do Paraná, principalmente entre as regiões Oeste, Sudoeste, Centro-Sul e Sul do estado, onde os termômetros ficaram em torno dos 6 ºC, com destaque para as áreas próximas à divisa com Santa Catarina, onde as temperaturas chegaram aos 3 ºC”, afirmou.

No Leste do estado, entre a Serra do Mar e o litoral, foram registrados chuviscos e chuva fraca. Também houve formação de nevoeiros em diferentes regiões durante as primeiras horas do dia.

Previsão do tempo – tem mais frio a caminho?

A previsão indica tempo estável na maior parte do Paraná ao longo desta quarta-feira. Os nevoeiros devem perder força pela manhã, dando espaço para o predomínio do sol.

Durante a tarde, as temperaturas sobem e ficam próximas dos 20°C na maioria das regiões. No Norte do estado, os termômetros podem passar dos 23°C.

O que é geada?

A geada se forma quando a temperatura próxima ao solo cai para valores iguais ou inferiores a 0°C. Nessas condições, o vapor de água presente no ar congela diretamente sobre superfícies como gramados, telhados, folhas e veículos, formando uma fina camada de gelo.

O fenômeno costuma ocorrer em madrugadas de céu limpo, com pouco vento e ar seco, condições que favorecem a perda de calor durante a noite.

A geada prevista para esta quarta-feira é considerada de fraca intensidade. Nesses casos, o gelo costuma se concentrar em áreas mais baixas e sobre vegetação mais sensível, sem provocar impactos generalizados.