Cinco cidades do Paraná têm falta de água nesta terça-feira (16). Veja a lista

Diferentes regiões do interior do Paraná enfrentam interrupções temporárias no fornecimento de água tratada nesta terça-feira (16). De acordo com as informações oficiais do monitoramento de paradas de abastecimento da Sanepar, moradores de municípios de médio e pequeno porte devem ficar atentos aos horários de normalização devido a serviços de manutenção, higienização de reservatórios e falta de energia elétrica.

Os trabalhos visam garantir a segurança e a qualidade do recurso hídrico distribuído, exigindo a paralisação programada das redes até que os níveis mínimos operacionais sejam restabelecidos.

Região dos Campos Gerais

Castro Tem Interrupção por Higienização

Na cidade de Castro, localizada nos Campos Gerais e geograficamente mais próxima à capital dentre as afetadas hoje, a Sanepar executo um procedimento de manutenção preventiva.

Causa: Higienização periódica e lavagem programada de reservatórios, medida necessária para assegurar a qualidade e a segurança biológica da água, evitando contaminações.

Regiões Afetadas: Os distritos e localidades de Abapã e Socavão.

Previsão: Os serviços tiveram início às 08:00 e a previsão de normalização completa do abastecimento está programada para o período da noite desta terça-feira (16/06).

Norte do Estado e Norte Pioneiro

nterrupções em Cambé, Jacarezinho, Joaquim Távora e Uraí

Quatro cidades das regiões Norte e Norte Pioneiro do Paraná também registram oscilações de pressão ou desabastecimento completo ao longo do dia corrente.

Cambé

Causa: Obras e serviços de manutenção em redes para reparos na tubulação urbana.

Previsão: O início dos trabalhos ocorreu às 08:00, com normalização estimada para a noite de hoje (16/06).

Jacarezinho

Causa: Intervenção técnica para a execução de serviço de interligação de rede de água.

Regiões Afetadas: O procedimento gera oscilação de pressão na rede e/ou falta d’água na cidade de forma geral.

Previsão: A execução começou às 07:00 e o retorno gradual da distribuição está previsto para a noite desta terça-feira (16/06).

Joaquim Távora

Causa: Obras de manutenção em redes, com foco na instalação de novos equipamentos na malha de distribuição para promover melhorias estruturais no sistema local.

Previsão: Teve início às 08:00 e a regularização do fluxo está agendada para a noite de hoje (16/06).

Uraí

Causa: Falta de energia elétrica provocada por serviços programados da concessionária de energia nas redes que atendem os sistemas automatizados da Sanepar (captação e tratamento).

Regiões Afetadas: Risco de oscilação severa de pressão ou falta d’água temporária na cidade.

Previsão: O impacto na distribuição iniciou-se às 09:00 e a recuperação do sistema ocorrerá ao longo da noite desta terça-feira (16/06), após o restabelecimento da eletricidade.

Está em água? Reclame!

A Sanepar reforça que, em cenários de manutenção ou eventos externos, o impacto é mitigado para imóveis que cumprem a determinação da Resolução nº 3/2020 da Agência Reguladora do Paraná (AGEPAR), a qual torna obrigatório o uso de caixa-d’água domiciliar dimensionada para atender as necessidades básicas por pelo menos 24 horas.

A companhia orienta a população das áreas afetadas a priorizar o uso da água tratada estritamente para alimentação e higiene essencial, evitando desperdícios com lavagens de calçadas, carros ou regas de jardins até que o sistema esteja completamente recuperado.