Cinco pessoas são presas por golpe de falso financiamento e consórcio de veículos em Curitiba

Cinco pessoas foram presas nesta segunda-feira (15) no bairro Xaxim, em Curitiba, suspeitas de aplicar golpes com venda de falsos financiamentos e consórcios de veículos. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deteve o grupo em um estabelecimento comercial usado para atrair consumidores com a promessa de aprovação imediata de financiamentos.

Segundo a delegada Fernanda Moretzsohn, as vítimas acreditavam estar contratando um financiamento e pagavam valores de entrada. Após as transferências, eram informadas de que o contrato correspondia à aquisição de carta de crédito de consórcio, e não ao financiamento prometido.

Uma denúncia de uma vítima na Delegacia de Estelionato deu início às investigações, de acordo com informações da PCPR. A unidade já havia recebido outras informações sobre o local pelo Disque-Denúncia 181. Durante a operação, os policiais encontraram cinco pessoas em atividade no estabelecimento.

Entre os presos está uma mulher apontada como coordenadora do grupo, junta de outros quatro integrantes. Com o grupo, os agentes apreenderam contratos, documentos, celulares e materiais usados na comercialização dos produtos. A mulher possui registros anteriores por crimes patrimoniais em outro estado.

Os cinco suspeitos foram autuados em flagrante por associação criminosa e estelionato e encaminhados ao sistema penitenciário. A orientação da delegada é para que consumidores analisem contratos com atenção antes de efetuar pagamentos e leiam todos os documentos antes de realizar transferências. A Polícia Civil pede que outras possíveis vítimas procurem a Delegacia de Estelionato de Curitiba para registrar ocorrência.