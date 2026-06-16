Massa de ar frio e seco afasta as chuvas e derruba temperaturas no Paraná

O fenômeno ganha força no amanhecer e provoca declínio acentuado nas temperaturas em Curitiba e nas regiões localizadas na metade sul paranaense.

Manhã gelada e sol à tarde na capital

Em Curitiba, a previsão aponta para um dia de céu aberto com predomínio de sol. O dia começa frio, com temperatura mínima registrada em 9 °C, enquanto a máxima não passa dos 17 °C à tarde. O tempo segue firme e sem risco de chuva na capital.

Para a quarta-feira, o resfriamento se intensifica na capital paranaense. Os termômetros em Curitiba devem oscilar entre a mínima de 7 °C e a máxima de 18 °C.

Geada fraca atinge o sul do estado

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o frio será mais intenso nas áreas próximas à divisa com Santa Catarina, onde os termômetros devem registrar marcas abaixo dos 5 °C entre as regiões Sudoeste e Sul nesta terça-feira, com condições favoráveis para a formação de geadas fracas. Nas áreas da faixa norte do estado, o sol predomina no período da tarde e as temperaturas se elevam, atingindo máximas entre 22 °C e 24 °C.

A estabilidade atmosférica persiste na quarta-feira em todo o território paranaense. O amanhecer será gelado, com temperaturas mínimas abaixo dos 10 °C em praticamente toda a metade sul do estado.

Há previsão de formação de nevoeiros no início da manhã em algumas cidades, o que pode restringir a visibilidade. O risco de geadas fracas se estende para pontos do Sudoeste, Centro-Sul, Campos Gerais e no sul da Região Metropolitana de Curitiba.

Durante a tarde de quarta-feira, a presença do sol garante elevação térmica, com máximas próximas dos 20 °C na maior parte do Paraná e valores acima de 23 °C nas cidades próximas às divisas com São Paulo e Mato Grosso do Sul.