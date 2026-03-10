Gasoduto de 50 km entre Araucária e Lapa começa a ser construído

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um gasoduto entre Araucária e Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), começou a ser construído para ampliar a infraestrutura energética do estado ao longo de cerca de 50 quilômetros. O projeto é conduzido pela Companhia Paranaense de Gás (Compagas) e prevê investimento de aproximadamente R$ 77 milhões para interligar os dois municípios por meio de uma nova rede de distribuição de gás natural.

O traçado do gasoduto entre Araucária e Lapa tem início no acesso à PR-423, em Araucária, e segue pela faixa de domínio da BR-476 até chegar ao município da Lapa. No percurso, a tubulação também atravessa o território de Contenda, conectando um eixo considerado estratégico para o desenvolvimento econômico da região.

De acordo com a Compagas, o gasoduto terá capacidade inicial de transporte de 25 mil metros cúbicos de gás natural por dia. A infraestrutura, no entanto, já foi dimensionada para suportar expansão futura, podendo alcançar até 70 mil metros cúbicos diários caso haja aumento da demanda.

Inicialmente o projeto tem como objetivo atender a fábrica do Grupo Potencial, empresa do setor de biodiesel instalada na região. A expectativa é que o gasoduto entre os municípios da RMC contribua para fortalecer o chamado eixo agroindustrial do Paraná, ampliando o acesso a uma fonte energética considerada mais eficiente e competitiva para processos industriais.

Gasoduto entre Araucária e Lapa deve gerar empregos

Além do impacto direto no abastecimento energético, as obras devem gerar reflexos no mercado de trabalho local. A estimativa da Compagas é que a implantação do gasoduto entre Araucária e Lapa possa criar cerca de 300 empregos diretos e indiretos ao longo do período de construção, previsto para durar aproximadamente 12 meses.

Segundo a empresa, projetos de infraestrutura energética costumam atuar como vetor de desenvolvimento regional, pois ampliam as condições para a instalação de novas empresas e a expansão de empreendimentos já existentes. Como a rede foi planejada com capacidade superior à demanda inicial, há possibilidade de que novos consumidores industriais sejam conectados futuramente ao gasoduto.

Durante a execução das obras, a empresa orienta motoristas e pedestres que circulam pela BR-476 a redobrar a atenção, especialmente nos trechos onde há frentes de trabalho. A implantação da rede ocorre predominantemente no acostamento da rodovia, condição que, segundo a Compagas, reduz a necessidade de intervenções mais significativas no tráfego.

Ainda assim, a companhia reforça que é fundamental respeitar a sinalização temporária instalada ao longo da rodovia e manter atenção aos limites de velocidade. As áreas de obra foram sinalizadas para indicar a presença das equipes e das intervenções necessárias.

