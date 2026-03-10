De frango a torneiras: exportações do Paraná disparam para Ásia e Europa em 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As exportações paranaenses para mercados asiáticos e europeus registraram crescimento expressivo no primeiro bimestre de 2026, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), organizados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). As vendas para Japão, Singapura e Filipinas aumentaram 107%, 103% e 124%, respectivamente, comparando com o mesmo período de 2025.

No mercado asiático, o crescimento foi impulsionado principalmente pela carne de frango para o Japão, petróleo para Singapura e carne suína para as Filipinas. Na Europa, as exportações para a Noruega cresceram 176%, com destaque para torneiras e válvulas, enquanto as vendas para Polônia e Dinamarca aumentaram 282% e 130%, respectivamente, com foco no farelo de soja.

Esses seis mercados passaram a representar 10,1% das exportações totais do Paraná, aumento significativo em relação aos 4,1% registrados no início de 2025. O estado alcançou US$ 3,1 bilhões em exportações no primeiro bimestre de 2026, com os principais produtos sendo carne de frango, soja em grão, farelo de soja e papel.

Para quais países o Paraná exporta

A China continua sendo o principal destino das exportações paranaenses, seguida por Argentina, Índia, Emirados Árabes Unidos e México. A balança comercial do estado registrou um superávit de US$ 434 milhões no período, com US$ 3,1 bilhões em exportações e US$ 2,7 bilhões em importações.

A diversificação de mercados e produtos tem sido apontada como um diferencial das exportações paranaenses, tornando-as menos dependentes de compradores específicos. No primeiro bimestre de 2026, as mercadorias do estado alcançaram 183 mercados, envolvendo cerca de 3 mil itens diferentes.