Como é a cela de Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, no Paraná?

A pedido do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SESP) divulgou imagens da cela onde está preso Filipe Martins, ex-assessor da Presidência da República. O espaço fica na Casa de Custódia de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

A cela possui cerca de seis metros quadrados e conta com banheiro individual, chuveiro e duas camas em formato de beliche. O ambiente também possui mesa e cadeira. No local há ainda um ventilador e uma televisão de 20 polegadas, equipamentos disponibilizados pela família do ex-assessor.

Segundo a SESP, o espaço faz parte de uma estrutura recém-construída no complexo. Filipe Martins permanece sozinho no local e realiza os banhos de sol em uma área externa anexa à cela. Confira, abaixo, como é:

No sábado (7/3), representantes da Secretaria da Segurança Pública do Paraná, do Ministério Público do Paraná e da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraná realizaram uma vistoria na unidade para verificar as condições de custódia.

Por que ele está preso?

Por determinação do Supremo Tribunal Federal, Filipe Martins foi preso preventivamente pela Polícia Federal após descumprir medidas cautelares impostas pela Justiça. A decisão apontou que o ex-assessor teria utilizado redes sociais mesmo após uma ordem judicial que proibia esse tipo de manifestação.

Antes da prisão preventiva, Martins cumpria prisão domiciliar como forma de evitar risco de fuga após ter sido condenado a 21 anos de prisão por participação na chamada trama golpista investigada pelas autoridades.

Ele deu entrada no sistema prisional em 2 de janeiro de 2026, inicialmente na Casa de Custódia de Ponta Grossa. Quatro dias depois, em 6 de janeiro, foi transferido para o Complexo Médico Penal, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Martins permaneceu na unidade até o dia 3 de março, quando retornou à Casa de Custódia de Ponta Grossa por nova determinação do Supremo Tribunal Federal

Quem é Filipe Martins?

O ex-assessor especial para assuntos internacionais da Presidência, Filipe Garcia Martins, permanece detido em Ponta Grossa (PR) após ser condenado, em janeiro de 2026, a 21 anos de prisão. A sentença refere-se à sua participação em uma suposta tentativa de golpe de Estado durante a gestão de Jair Bolsonaro.

Recentemente, o caso ganhou novos desdobramentos devido a questionamentos sobre as condições de detenção de Martins. A defesa classificou a cela atual como precária, o que motivou inspeções oficiais do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para avaliar as instalações e garantir o cumprimento dos direitos do custodiado. As condições da cela estão demonstradas acima.

Divergência sobre Registro Migratório

Um ponto central na disputa jurídica envolve uma viagem aos Estados Unidos que teria ocorrido no final de 2022:

A Acusação: Sustentava que Martins teria deixado o país para acompanhar o ex-presidente.

Sustentava que Martins teria deixado o país para acompanhar o ex-presidente. A Defesa: Alega que a viagem nunca aconteceu. Advogados apresentaram dados do órgão de fronteira americano (Customs and Border Protection – CBP) que, segundo eles, comprovam que o ex-assessor não ingressou em território estadunidense na data mencionada, contestando os fundamentos que basearam parte das investigações.