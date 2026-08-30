Frente fria avança e Paraná inicia semana com temporais antes de queda nas temperaturas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica perigo potencial para as tempestades previstas no Paraná nesta segunda-feira (31). Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil, associado a um sistema de baixa pressão no Paraguai, aumenta a instabilidade sobre o Estado.

Na faixa que vai do Oeste ao Leste do Paraná, passando pela região de Campo Mourão, são esperados volumes de chuva entre 50 e 100 milímetros por dia. Há também possibilidade de ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 km/h, além de queda de granizo. Até a região na altura de Londrina, outro alerta indica perigo potencial para chuvas de até 50 milímetros por dia.

No Norte do Estado, próximo às divisas com São Paulo e Mato Grosso do Sul, o alerta é para perigo potencial de vendaval. As rajadas podem atingir entre 40 km/h e 60 km/h, com possibilidade de queda de galhos de árvores.

O Simepar prevê chuva em todas as regiões do Paraná, acompanhada de descargas elétricas. Apesar da instabilidade, as temperaturas começam a cair em relação ao domingo (30). As menores mínimas devem ser registradas no Leste. Em Curitiba, os termômetros marcam cerca de 16 ºC no início do dia e podem chegar aos 23 ºC à tarde.

Nas demais regiões, as mínimas variam entre 17 ºC e 19 ºC. O calor será mais intenso no Norte, onde Maringá e Paranavaí podem registrar máximas de 34 ºC. Em Campo Mourão, Londrina e Apucarana, os termômetros devem chegar aos 30 ºC.

Chuvas diminuem a partir de quarta-feira

A instabilidade deve começar a perder força no Paraná somente a partir de quarta-feira (2), quando a previsão indica dias mais ensolarados na maior parte do Estado. Até lá, porém, as temperaturas devem cair gradativamente em todas as regiões.

Maringá e Paranavaí, que podem chegar aos 34 ºC nesta segunda-feira, devem registrar máxima de apenas 25 ºC na quarta-feira. Em Curitiba e no Litoral, as máximas não devem passar dos 20 ºC, enquanto as mínimas podem chegar aos 10 ºC.