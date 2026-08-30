Nova pera com polpa branca, crocante e suculenta promete revolucionar produção, inclusive no Paraná

O Paraná é o terceiro maior produtor de pera do Brasil, concentrando cerca de 10% da produção nacional em 130 hectares

Com potencial produtivo estimado entre 25 e 30 toneladas por hectare e colheita precoce concentrada em janeiro, a BRS Áurea antecipa a oferta no mercado de frutas frescas.

Os frutos, de tamanho médio a grande (145 g a 190 g), apresentam casca amarelo-alaranjada, polpa branca, crocante e suculenta. Nos testes de pós-colheita, a variedade manteve excelente qualidade por até 90 dias em armazenamento refrigerado, facilitando a logística de distribuição.

No campo fitossanitário, a nova cultivar demonstra resistência à entomosporiose e à sarna-da-pereira, além de significativamente menor suscetibilidade à mosca-das-frutas em relação à variedade portuguesa Rocha. A BRS Áurea foi registrada no Registro Nacional de Cultivares (RNC) e terá suas mudas comercializadas por viveiros licenciados, com apresentação oficial agendada para a 49ª Expointer, em Esteio (RS).