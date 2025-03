Fevereiro de calor histórico em 23 cidades do Paraná

O Paraná esteve muito quente em fevereiro. Durante todo o mês, em todas as regiões do Estado, as temperaturas médias ficaram dentro ou ao menos um grau acima da média histórica. Algumas cidades bateram o recorde de fevereiro mais quente da série histórica (veja a lista abaixo).

O destaque foi a cidade de Cândido de Abreu, no Centro do Estado, que registra no mês de fevereiro uma temperatura média de 23,5°C e, em 2025, registrou uma média de 26,1°C, ou seja, um aumento de 2,6°C na temperatura.

As temperaturas mínimas, que são registradas de madrugada, também tiveram aumento em todo o Estado de até dois graus, principalmente na região de Ponta Grossa e em Cândido de Abreu. Já as temperaturas máximas, que ocorrem a tarde, chegaram a ficar entre dois e três graus acima da média histórica para o mês nas regiões de Cândido de Abreu e no extremo Oeste do Estado. Apenas o Noroeste teve temperaturas máximas dentro da média para fevereiro.

+ Leia mais: Março começa com altas temperaturas; calor só vai ceder com chegada do Outono

Nas 50 estações meteorológicas do Simepar, doze registraram temperaturas médias um grau mais altas do que em 2024 nas cidades: Antonina, Cambará, Cândido de Abreu, Guarapuava, Guaratuba, Lapa, Paranaguá, Pinhais, Pinhão, Ponta Grossa, Santo Antônio da Platina e Telêmaco Borba. A temperatura mais alta registrada em fevereiro de 2025 no Paraná foi em Capanema no dia 16: 39,1°C. Mas esta não é a temperatura mais alta do ano na cidade. Em 23 de janeiro a cidade já havia registrado 39,3°C de temperatura máxima.

“O que poderia ter baixado a temperatura seriam frentes frias, e tivemos poucas em fevereiro de 2025: apenas entre os dias 6 a 8 e 17 a 19. Elas passaram mais pelo oceano e não chegaram organizadas ao continente. Dessa forma, o sol predominou por períodos mais prolongados”, explica Samuel Braun, meteorologista do Simepar.

Chuvas no período

Além do calor, as tempestades isoladas com grandes acumulados de chuva também foram destaque no mês de fevereiro em algumas regiões. Campo Mourão teve 191 mm a mais de chuva do que a média para o período – foram 353,4 mm em fevereiro de 2025, dos quais 71 mm atingiram a cidade em um único dia: 13/02.

São Miguel do Iguaçu registrou um acumulado de 108 mm acima da média. Outras cidades também se destacaram pelo alto volume de chuvas: em Antonina foram 72 mm a mais do que a média para fevereiro; Cornélio Procópio, 70 mm a mais; Curitiba, 85 mm a mais; e Palmas, 82 mm a mais.

Porém, como a irregularidade das chuvas é uma característica do verão, em outras cidades o volume de chuvas ficou bem abaixo da média histórica. É o caso de Pato Branco, onde choveu 112 mm abaixo da média para fevereiro; Cianorte teve 76 mm a menos; Lapa teve 73 mm a menos; Francisco Beltrão teve 88 mm a menos; e Santa Helena teve 74 mm a menos.

A Capital, dos 28 dias de fevereiro, 12 não tiveram registros de chuva. “Mas a relação entre os dias chuvosos e o acumulado de chuvas no fim do mês nem sempre pode ser levada em consideração, pois as chuvas no verão são costumeiramente irregulares. Pode chover em um dia só grande parte do volume estimado para o mês inteiro”, explica Braun.

É o caso do Litoral, onde alguns temporais registraram altíssimos volumes de chuva em fevereiro, causando alagamentos expressivos. Em Paranaguá, no dia 8, choveu 101,2 mm, quase um terço do acumulado de chuva do mês inteiro: 308,6 mm. Em Antonina dia 7 foram registrados 148,6 mm, quase metade do acumulado do mês de fevereiro inteiro: 310,8 mm.

José Fernando Ogura/Arquivo AEN

Cidades que bateram o recorde de fevereiro mais quente da série histórica:

Ponta Grossa teve 23°C de temperatura média, a mais alta para fevereiro desde 1998;

Antonina, que teve 27°C de temperatura média, a mais alta para fevereiro desde 2015;

Capanema, que teve 26,9°C, a mais alta para fevereiro desde 2018;

Cândido de Abreu, que teve 26,1°C, a mais alta para fevereiro desde 1998;

Cornélio Procópio, que teve 25°C, a mais alta para fevereiro desde 2019;

Fernandes Pinheiro, com 22,6°C em fevereiro de 2025, a mais alta para o mês desde 2000;

Cruzeiro do Iguaçu, que teve 26,3°C, a mais alta para fevereiro desde 2022;

Foz do Iguaçu, que teve 26,9°C, a mais alta para fevereiro desde 2018;

Francisco Beltrão, que teve 24,7°C, a mais alta para fevereiro desde 2011;

Guaíra, que teve 27,1°C, a mais alta para fevereiro desde 1998;

Guarapuava, com 22,5°C, a mais alta para fevereiro desde 1998;

Laranjeiras do Sul, com 23,7°C, a mais alta para fevereiro desde 2018;

Palmas, com 19,7°C, a mais alta para fevereiro desde 2020;

Palmital, com 24,4°C, a mais alta para fevereiro desde 1998 – na região de Santa Maria, recorde de 22,9°C de temperatura média em fevereiro, a mais alta para o mês desde 2023;

Paranaguá, com 27,2°C, a mais alta para o mês desde 2013;

Pato Branco teve 24,4°C, a mais alta para o mês desde 1998;

Pinhão, com 23,3°C, a mais alta para o mês desde 2004;

Ponta Grossa, com 23°C, a mais alta para o mês desde 1998;

Santa Helena, com 27,7°C, a mais alta para fevereiro desde 1998;

Santo Antônio da Platina, com 25,2°C, a mais alta para fevereiro desde 2019;

Telêmaco Borba, com 24,2°C, a mais alta para fevereiro desde 1998;

Ubiratã com 25,8°C, a mais alta para fevereiro desde 2018;

União da Vitória com 23,5°C, a mais alta para fevereiro desde 1998.