Alto consumo no calor prejudica distribuição de água em Curitiba

A Sanepar informa que baixaram os níveis de reservação da Gravidade Vila Guarani, em Curitiba, devido ao alto consumo de água neste sábado (1°). A situação pode ocasionar baixa pressão ou desabastecimento em bairros da Capital e de Colombo, na região metropolitana. Em Curitiba, podem ter o abastecimento prejudicado em imóveis do Atuba e do Santa Cândida.

Em Colombo, pode ser afetado o abastecimento dos bairros: Alto da Cruz, Atuba, Campo Pequeno, Guaraituba, Guarani, Maracanã, Mauá, Palmital, Rio Pequeno, Rio Verde e Vila Zumbi.

A normalização na distribuição de água será gradativa e deve ocorrer até às 15 horas de domingo (02/03). A Sanepar recomenda que a água tratada seja utilizada para hidratação, alimentação e higiene, evitando-se qualquer desperdício.

A Companhia lembra ainda que é importante que cada imóvel tenha uma caixa-d’água adequada às necessidades de uso, com capacidade mínima para armazenar pelo menos 500 litros. Com um reservatório domiciliar adequado, o imóvel permanece abastecido por no mínimo 24 horas quando existe alguma interrupção na rede pública de água.

O atendimento ao cliente da Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115.